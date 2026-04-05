Quedó en prisión preventiva un hombre de 25 años, cuyas iniciales son OR, al que se investiga por haber intentado matar a un niño y a dos mujeres que circulaban en una motocicleta en la ciudad de Santa Fe.
Prisión preventiva a un hombre que intentó matar a tiros a dos mujeres y un niño
El imputado tiene 25 años y se le atribuyó haber usado un arma de fuego para atacar a las víctimas. Los ilícitos fueron cometidos en las inmediaciones de avenida Blas Parera y Teniente Loza, en marzo de 2024.
La privación cautelar de la libertad fue solicitada por el fiscal Gonzalo Iglesias y dispuesta por el juez José Luis García Troiano, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.
El fiscal indicó que “el magistrado fundamentó su decisión en que la atribución delictiva está acreditada de forma suficiente para esta etapa del proceso penal, la pena en expectativa es a prisión de cumplimiento efectivo y los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes”.
Asimismo, puntualizó que “fueron hechos sumamente violentos y la preventiva era necesaria para resguardar a víctimas y testigos”.
Arma de fuego
Iglesias sostuvo que “el sábado 9 de marzo de 2024 alrededor de las 20:00, el imputado cometió los ilícitos desde una motocicleta estacionada en la esquina de avenida Blas Parera y Teniente Loza”, y mencionó que “él estaba ubicado como acompañante y otra persona que aún no fue individualizada estaba en el lugar del conductor”.
“Al ver una moto en la que circulaban dos mujeres y un niño que es hijo de una de ellas, el imputado disparó varias veces con un arma de fuego”, aseguró el fiscal. “El objetivo del atacante era matar a las tres víctimas”, subrayó.
“Más allá de que el niño recibió el impacto de un proyectil en su pie izquierdo y sufrió una fractura, todos lograron sobrevivir por causas ajenas a la voluntad del hombre de iniciales OR, planteó”, afirmó Iglesias.
Diligencias
En cuanto a la investigación, el fiscal informó que “el imputado se mantuvo prófugo por dos años y, gracias a diligencias específicas, pudimos identificarlo”.
Al respecto, enumeró que “entre otras tareas, se entrevistó a las víctimas –el niño fue escuchado en cámara Gesell–, se analizaron los registros de llamados a la Central de Emergencias 911 y se revisaron filmaciones de cámaras de seguridad colocadas en la vía pública”.
Finalmente, expuso que “el hombre investigado fue ubicado y detenido este mes, en el maco de una serie de allanamientos”.
Calificación penal
Al imputado se le atribuyó la autoría de tres tentativas de homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego).