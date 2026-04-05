Homicida en potencia

Prisión preventiva a un hombre que intentó matar a tiros a dos mujeres y un niño

El imputado tiene 25 años y se le atribuyó haber usado un arma de fuego para atacar a las víctimas. Los ilícitos fueron cometidos en las inmediaciones de avenida Blas Parera y Teniente Loza, en marzo de 2024.