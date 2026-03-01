Personas en situación de calle en barrio Candioti: entre la preocupación y el desafío de un abordaje integral
Vecinos advierten de una mayor presencia en los últimos meses. Coinciden con las autoridades municipales en el diagnóstico: se trata de una problemática social compleja que debe abordarse con políticas integrales, sostenidas y coordinadas. Un centro de día los contiene todo el año.
La convivencia en el espacio público es uno de los aspectos que genera mayor preocupación vecinal. Foto: Manuel Fabatía
Aunque no existe un número preciso -porque aseguran la situación es dinámica y fluctuante-, en algunos relevamientos oficiales se detectó la presencia de al menos 40 personas en situación de calle sólo en el entorno de la Terminal de Ómnibus. La problemática, que en los últimos meses se hizo más visible en barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe, genera preocupación en los vecinos y volvió a poner en agenda la necesidad de un abordaje integral que contemple dimensiones sociales, de salud y de seguridad.
Consultado por El Litoral, desde la vecinal Candioti Sur advierten que el aumento ya no se limita a puntos específicos (como la terminal o la plaza Pueyrredón), sino que se extendió a otros espacios públicos, iglesias, esquinas y distintas cuadras del barrio. Al mismo tiempo, el municipio reconoce la mayor visibilidad en la zona y sostiene que el trabajo se intensificó con dispositivos permanentes y recorridas durante todo el año.
El fenómeno combina varios factores causales, que complejizan su resolución: situaciones de vulnerabilidad extrema, consumos problemáticos, problemas de salud mental y estrategias de subsistencia vinculadas a la nocturnidad en el barrio -bares, restaurantes-, recolección informal o la mendicidad.
En algunos relevamientos se detectaron más de 40 personas en el entorno de la Terminal de Ómnibus. Foto: Manuel Fabatía
Vecinos advierten un aumento
El presidente de la Vecinal Candioti Sur, Matías Galíndez, confirmó el diagnóstico y señaló que en los últimos tiempos creció la inquietud en el barrio. "En los últimos tres o cuatro meses se viene viendo un aumento importante de la gente en situación de calle. Antes había dos o tres puntos calientes y ahora los vemos en muchas cuadras, en plazas y en las esquinas", explicó.
Según indicó, la preocupación de los vecinos se fue volcando en la vecinal y no sólo pasa por la mayor presencia en sí, sino por las consecuencias en el espacio público. "El problema es la convivencia. Como en todo, hay dos posturas. Hay vecinos con una mirada muy humana, entendiendo el contexto, pero también hay otros que ponen sus reclamos por cuestiones de higiene dado que hacen sus necesidades en las veredas o se generan situaciones de seguridad porque están a todo horario en determinados lugares y eso genera algún temor, que no se puede desconocer", sostuvo.
Hombres jóvenes es el perfil que más se está viendo en las calles. Foto: Manuel Fabatía
Galíndez remarcó, además, la complejidad del fenómeno: "Estamos hablando de personas con problemas de salud mental, consumos problemáticos y situaciones muy vulnerables. Por eso creemos que esto requiere un abordaje integral, no soluciones parciales". Y advirtió "que el Municipio se interioriza en el tema, nos escucha, pero por ahí la respuesta es que los invitan a ir a los refugios y ellos se niegan, una solución que no es suficiente".
También dijo que, si bien no tienen relevadas cuántas personas en situación de calle hay en el barrio, advirtió un cambio en el perfil: "Lo que más llama la atención en el último tiempo es la presencia de muchos jóvenes. La mayoría son hombres y no hay niños. Algunos los conocemos desde hace tiempo porque siempre estuvieron acá y son pacíficos. Sabemos que Candioti es de alto nivel adquisitivo y, lamentablemente, no sólo vienen a pedir o a hacer una changa, sino que buscan en la basura para comer. Es triste".
Desde la vecinal se elaborará un diagnóstico para presentar una nota formal a la Municipalidad, con el objetivo de aportar información desde el territorio. "Ya tuvimos una reunión y vamos a tener otra el lunes con vecinos de barrio", indicó.
La problemática necesita de un abordaje integral. Foto: Manuel Fabatía
Cómo lo aborda el municipio
El secretario de Políticas Sociales municipal, Hugo Marchetti, aseguró este viernes ante consulta de los medios, que el gobierno local intensificó el trabajo y que la problemática es abordada durante todo el año. "Hemos casi duplicado nuestro sistema de patrullaje y hoy las recorridas son permanentes, no sólo en invierno. La cantidad de personas fluctúa, se van desplazando y cada caso requiere un abordaje específico", explicó.
El funcionario confirmó que la zona de la Terminal de Ómnibus es uno de los puntos más dinámicos. "En algún momento hemos relevado más de 40 personas. Hay días en que son menos y otros en que la presencia aumenta, también porque allí se concentra el área social en el predio de calle Las Heras (detrás de la terminal), donde van a buscar acompañamiento", indicó.
También señaló que barrio Candioti presenta una particularidad vinculada a su actividad en horas de la noche. "La nocturnidad y el movimiento hacen que la zona sea vista como una oportunidad de sustento, pero esta problemática está en toda la ciudad y la tenemos que atender de manera integral", afirmó.
Marchetti subrayó que el fenómeno requiere articulación entre distintos niveles del Estado. "La situación tiene que abordarse desde todos los ángulos: social, salud mental, consumos problemáticos y, en algunos casos, con intervención judicial. Se necesita una mirada integral y un trabajo coordinado entre municipio, Provincia, Poder Judicial y sistema de salud",
El municipio transformó el refugio nocturno de avenida Blas Parera al 7700 en un centro de día. Foto: Gentileza MCSF
Un refugio de día, todo el año
En 2025, el municipio transformó el refugio que funcionaba en la Casa Beata Clara Bosatta (de avenida Blas Parera al 7700) en un Centro de Día abierto todo el año, con capacidad para 60 plazas. Allí se brinda alojamiento, higiene, alimentación y actividades de acompañamiento, como talleres, orientación laboral y abordaje de consumos problemáticos.
"El criterio tradicional de atención de la situación de calle siempre fue en los períodos climáticos más adversos, como es el invierno. Pero nosotros hemos transformado lo que era un parador nocturno en un centro de día donde ya no solamente se puede tener las posibilidades de alojamiento, aseo y descanso, sino que además pueden acceder a propuestas destinadas a que estas personas vayan adquiriendo una 'autonomía progresiva' para el sostenimiento de la vida", explicó Marchetti.
En el refugio pueden asearse y recibir alimentos. Foto Gentileza MCSF
Actualmente, concurren al centro entre 50 y 60 personas por día, en su mayoría hombres. Desde el Ejecutivo dicen que esto significa un "cambio de paradigma", aunque reconocen que la salida de la situación de calle es un proceso complejo y de largo plazo.