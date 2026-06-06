El fantasma de las grandes crecidas vuelve a sobrevolar la región. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió una fuerte alerta a nivel global ante el desarrollo de lo que los científicos denominan un "Súper Niño", una versión extrema y profundamente disruptiva del fenómeno de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS). Impulsado por alteraciones inusuales en las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial y potenciado por la acumulación de gases de efecto invernadero, este evento meteorológico amenaza con desatar un segundo semestre calamitoso para varios países de Sudamérica.
Se encienden las alarmas globales por la inminente llegada de un "Súper Niño"
El fenómeno meteorológico extremo irrumpirá en la segunda mitad de este año. Los principales organismos científicos advierten por alteraciones severas en el régimen de lluvias para el Litoral argentino y la región chaqueña.
En la Argentina, las miradas de los especialistas se posan con especial preocupación sobre la vulnerabilidad hídrica de Santa Fe, Entre Ríos y la zona chaqueña, ante la alta probabilidad de lluvias drásticas e inundaciones hacia la primavera y el inicio del verano.
El Pacífico en ebullición
El monitoreo de rutina de las temperaturas superficiales y subsuperficiales del agua, junto al comportamiento de los vientos y el índice de oscilación austral, terminaron de encender los tableros de control de los principales centros climáticos del planeta. Tanto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) ya dan por sentado el advenimiento de este escenario extremo.
Según los últimos reportes técnicos, existe un 62% de probabilidad de que las condiciones de este evento meteorológico se consoliden formalmente en el trimestre comprendido entre junio y agosto.
Por su parte, la entidad europea sembró una advertencia aún más compleja: el sistema climático global se encuentra tan saturado por el calentamiento global que el planeta podría no lograr disipar el calor generado por el fenómeno, amplificando exponencialmente sus efectos en superficie. Aunque firmas independientes como AccuWeather reducen a un 15% las posibilidades de que alcance el rango técnico de "intenso", el consenso científico mayoritario se inclina por un escenario de alto impacto regional.
El impacto en la región santafesina
Para el territorio santafesino, la llegada de un "Súper Niño" no es un dato menor en las planillas estadísticas; reactiva de inmediato las memorias de las emergencias hídricas y sanitarias que paralizaron a la provincia en décadas pasadas. Mientras que el norte del continente americano sufrirá sequías agudas y las costas de Perú y Ecuador padecerán crisis severas en su biodiversidad marina por el calentamiento del agua, el cuadrante sudamericano integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil se convertirá en el epicentro de las descargas pluviales.
Las proyecciones indican que el territorio corporizará un incremento severo de los milímetros caídos. Especialistas en gestión hídrica territorial admiten de manera extraoficial que el principal riesgo radica en la velocidad con la que los suelos saturados y los sistemas de cuencas del Paraná y el Salado respondan a frentes de tormenta consecutivos. La preocupación central de los comités de cuenca locales apunta a los cascos urbanos vulnerables y a las vastas áreas productivas propensas a quedar anegadas.
Un ojo puesto en el verano
Ante este panorama adverso, las autoridades gubernamentales y los organismos de protección civil del país ya comenzaron a diagramar esquemas de monitoreo preventivo con el foco puesto en los meses críticos de la primavera y el inicio de la temporada estival de 2027.
La prioridad actual se concentra en el mantenimiento de las defensas, el control de las estaciones de bombeo y la articulación de alertas tempranas para el sector agropecuario, un motor económico provincial que viene de sufrir los embates de sequías históricas y que ahora se enfrenta a la paradoja de un exceso hídrico potencialmente destructivo. El clima vuelve a poner a prueba la infraestructura de Santa Fe.