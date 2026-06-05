Cada 5 de junio, la comunidad internacional tiñe su agenda de verde para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca fortalecer la cooperación global y concientizar sobre el cuidado de los ecosistemas.
Día Mundial del Medio Ambiente: por qué el 5 de junio es la fecha clave que interpela a Santa Fe
La jornada internacional destaca la necesidad de erradicar basurales en Santa Fe, donde los plásticos amenazan la biodiversidad de la laguna Setúbal y el Paraná.
Nacida a raíz de la histórica Conferencia de Estocolmo de 1972, esta efeméride se convirtió en la plataforma de divulgación ambiental más grande del mundo. Sin embargo, lejos de ser una jornada de mera celebración, la fecha se presenta como un llamado urgente a la acción en un contexto local y global crítico, donde la contaminación por plásticos y la pérdida de biodiversidad exigen transformaciones estructurales e inmediatas.
El origen histórico: de Estocolmo a la agenda global
La elección de esta fecha no es casual. Remite directamente al 5 de junio de 1972, día en que se inauguró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia. Aquel encuentro, que se desarrolló bajo el lema "Una sola Tierra", marcó un verdadero punto de inflexión al situar por primera vez la preservación ambiental en el centro de las políticas internacionales.
Como resultado de esa cumbre histórica, la Asamblea General de la ONU oficializó la efeméride en diciembre de ese mismo año y aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Aunque la resolución se adoptó en 1972, la primera celebración oficial en territorio global se concretó en 1974, consolidándose desde entonces como un faro para el activismo y la reconfiguración de acuerdos internacionales decisivos, tales como el Protocolo de Kioto contra el cambio climático.
El foco en la contaminación plástica y el impacto en Santa Fe
Con el transcurso de las décadas, las Naciones Unidas fueron asignando consignas anuales específicas para canalizar los esfuerzos globales. Los ejes centrales de las últimas campañas se han concentrado de manera prioritaria en "Poner fin a la contaminación por plásticos", un flagelo de escala global que resuena con especial crudeza en la realidad de la provincia de Santa Fe.
Además de la crisis de los residuos urbanos, la masa boscosa santafesina arrastra un deterioro histórico. Expertos en biodiversidad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) señalan que la provincia ha perdido aproximadamente el 70% de sus bosques nativos desde la época colonial, un proceso que comenzó con la tala de quebrachos para durmientes ferroviarios y la producción de carbón, y que continúa bajo la presión de la frontera agrícola, con miles de hectáreas perdidas en los últimos años dentro de la denominada Cuña Boscosa.
Ante este panorama, el debate científico se centra en las estrategias de intervención. Si bien la "restauración de ecosistemas" surge a menudo como una solución planteada por organismos internacionales, biólogos locales advierten que recuperar un ambiente destruido es un proceso sumamente costoso, complejo y que raramente devuelve el ecosistema a su estado óptimo original. Por este motivo, la prioridad de los especialistas se enfoca en la conservación estricta de los remanentes naturales que aún quedan en pie, permitiendo que la propia naturaleza avance y se regenere de forma orgánica.
Una transformación que empieza en los hogares
Frente a desafíos globales de la magnitud del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, las soluciones tecnológicas e institucionales ya se encuentran disponibles, pero requieren de un cambio cultural profundo.
La fecha invita a repensar los hábitos de consumo individuales —como la reducción de plásticos, el reciclaje y la eficiencia energética— pero, fundamentalmente, convoca a la sociedad civil a exigir políticas públicas sostenibles a los gobiernos y prácticas responsables a las empresas. Lograr que el cuidado del entorno natural sea un tema de debate diario en las escuelas y los hogares es el primer paso indispensable para asegurar la supervivencia de los ecosistemas locales.