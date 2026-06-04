En las provincias de Chubut y Santa Cruz crece la preocupación tras la aparición de pingüinos muertos en distintas playas. Ante los hallazgos, el Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace) difundió un comunicado en sus redes sociales donde confirma los casos y detalla las medidas preventivas que ya se encuentran en marcha.
Pingüinos muertos en Chubut y Santa Cruz: activan el protocolo por posible gripe aviar
Autoridades ambientales activaron protocolos sanitarios tras detectarse ejemplares sin vida en distintas playas patagónicas y pidieron extremar cuidados.
Según informaron, las primeras denuncias llegaron antes del mediodía del miércoles e indicaban la presencia de ejemplares muertos recientemente en la costa de Caleta Olivia y zonas aledañas. A esto se sumaron reportes similares en playas de Comodoro Rivadavia, lo que encendió las alertas en organismos locales.
Protocolo sanitario
Frente a la reiteración de los casos, se dio intervención al Consejo Agrario Provincial, la Dirección de Fauna de la provincia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y al intendente de la localidad. El objetivo fue activar el protocolo de gripe aviar de manera preventiva.
Las autoridades remarcaron que se trata de una medida de precaución, mientras se espera la confirmación de las causas de muerte de las aves. La principal hipótesis apunta a la gripe aviar, aunque no se descartan otros factores.
Recomendaciones
Desde Cadace solicitaron a quienes transitan por las playas evitar el contacto con aves muertas o enfermas. También pidieron no circular con mascotas sueltas, ya que podrían entrar en contacto con los ejemplares afectados.
A pescadores y visitantes se les recomendó prestar especial atención al entorno antes de permanecer en la zona, como medida de cuidado y prevención.
Cómo actuar
En caso de encontrar un pingüino u otra ave muerta en la costa, las autoridades pidieron no manipular el cuerpo y, en su lugar, tomar una fotografía con zoom. Luego, se debe enviar la imagen junto con la ubicación exacta obtenida desde Google Maps a la Fundación Cadace.
El organismo subrayó que la notificación temprana resulta clave para el monitoreo de la situación y para actuar con rapidez ante posibles focos sanitarios.