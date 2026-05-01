Lo aprobó la ANMAT

Un nuevo antibiótico para infecciones multirresistentes abre una expectativa en terapias intensivas

Las infecciones intrahospitalarias provocan más de 28 mil muertes al año, con una tasa de mortalidad del 11,5% y costos que superan los 250 millones de dólares anuales. Es un problema creciente en hospitales.