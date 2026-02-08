Fundamentalistas sin fundamentos

A pesar de las quejas de Guadalupe, Raúl Bianco no la acompañaba para ver juntos la última serie. Apenas terminaba de lavar los platos, el viejo seguía con la lectura de hilos en un sitio de personas que rechazaban los programas de vacunación (*):
Un pediatra se asoma a los foros y redes sociales donde circulan los argumentos contra la inmunización. Allí descubre un mundo de miedos y certezas infundadas que se propagan con la misma velocidad que un virus.
Rogelio: ¡No a la vacunación obligatoria!
Para vivir en sociedad usted respeta leyes que son obligatorias como: normas de tránsito; enviar a sus hijos a la escuela o, no tirar basura en el río. Respete también la ley que obliga a vacunar.
El calendario de vacunas debe ser obligatorio para no volver a ver morir niños por: sarampión, rubeola, meningitis, hepatitis fulminantes, tétanos, difteria, coqueluche, rotavirus, varicela, poliomielitis, cáncer de cuello de útero, hepatitis B, o rabia.
Sí rabia, hace cincuenta años, en el Hospital de Niños de Santa Fe, acompañé impotente, los últimos días de una hermosa nena de 5 años que había sido mordida por un perro rabioso.
Rogelio: ¿Hepatitis B, decís? ¡Una enfermedad de transmisión sexual! ¡Basta de pavadas!
El virus de la hepatitis B, además de la vía sexual, se contagia a través de la placenta, trasplantes, transfusiones. La enfermedad se asocia con: cirrosis, cáncer y muertes tempranas. No son pavadas.
Gabriela: ¡No a la reducción de la población por vacunas. Dios da la vida y Dios la quitará!
La viruela, la gripe española, el sarampión, las meningitis, la Covid-19 ya lo demostraron: las epidemias reducen la población. Como le escuché reflexionar al doctor Santiago B: "Los humanos ya vivieron en una sociedad natural, sin vacunas ni antibióticos. Se llamó Edad Media, y la gente vivía... ¡pero poquito!"
Analía: ¡Raúl Bianco sos un cómplice!
Mi "complicidad" es solo con los que no quieren volver a ver morir niños por infecciones que hace décadas fueron controladas. Hace poco, el Reporte Epidemiológico de Córdoba, informó:
"Australia: Los enfermos de sarampión casi triplican a los de 2024. Estados Unidos: El ausentismo escolar aumentó en Texas tras el brote de sarampión. Estados Unidos: Primer caso en décadas de rabia canina en Chicago. México: 24 muertes por sarampión en el país, la mayoría en Chihuahua. Argentina: 7 bebés murieron por tos convulsa, en 2025".
¿Pocos casos? Ya no se trata de predicciones, se han encendido luces rojas en el tablero.
Daniel R: Me niego totalmente a la vacuna. Tengo varios conocidos con padres que eran sanos y, luego de la tercera dosis de la vacuna contra Covid, se les detectaron tumores malignos y murieron rápido.
Tras miles de millones de dosis administradas, los sistemas de vigilancia -que detectaron incluso efectos raros, como la trombosis o la inflamación transitoria del músculo cardíaco- no hallaron una señal de alerta relacionada con el cáncer.
Según la American Cancer Society, no hay informes científicos que vinculen las vacunas con la aparición o el empeoramiento del cáncer. De hecho, recomiendan la vacunación porque las personas con cáncer tienen un riesgo mayor de morir por la infección de Covid-19.
Las vacunas de ARNm (Pfizer o Moderna) no entran al núcleo de la célula ni interactúan con el ADN, por lo que no pueden inducir las modificaciones necesarias para crear un tumor en cuestión de meses. En redes sociales se difundió un término no médico: "Turbo Cáncer", para describir a tumores muy agresivos que supuestamente sucedieron después de la vacuna contra Covid-19.
Durante 2020 y 2021, en todos los países, los estudios preventivos para detectar el cáncer temprano -mamografías, colonoscopias y otros- se cancelaron por la pandemia. Esto causó que muchos cánceres se diagnosticaran en 2022-2024 y en etapas más avanzadas, dando la falsa impresión de que estaban "creciendo más rápido"
Ricardo M: ¡No más veneno a los niños, ni al resto de la población! ¡Queremos libertad en nuestras decisiones! ... Soy uruguayo.
Uruguay puede mostrar con orgullo, su historia de inmunizaciones. Las vacunas contra la neumonía, la varicela y la de ARN contra Covid-19, en su país se introdujeron antes que en la Argentina. Qué los botijas sigan beneficiándose con el excelente calendario de inmunizaciones uruguayo.
María J: Tenemos derechos a decidir si los vacunamos o no. ¡Son nuestros hijos!
Son sus hijos los que tienen derechos a ser vacunados.
Santiago: Raúl Bianco… ¿Pero qué drama te hacés? ¿Si vacunás a tu familia no deberían contagiarse, verdad? ¡Usá la cabeza, adoctrinado!
La vacunación personal puede proteger al individuo pero no frena la reaparición de epidemias. La vacunación del 95% de la población evita brotes de sarampión gracias a la inmunidad comunitaria (o de rebaño). El virus no encuentra suficientes personas susceptibles para propagarse y así se protegen todos, incluyendo aquellos que por problemas inmunitarios, religiosos o, simple tontería; no se vacunen.
Dr. Ángel Y: Es mejor desarrollar inmunidad contra las infecciones enfermándose que a través de las vacunas.
Eso es falso. Las vacunas estimulan al sistema inmune de humanos y animales, a generar anticuerpos similares a los que produciría una infección, pero sin los riesgos de la enfermedad natural. Por ejemplo: defectos congénitos por rubéola en la embarazada; cáncer de útero por el virus papiloma o muertes por meningitis, tos convulsa o sarampión.
Dra. Alejandra D: Colocar varías vacunas juntas puede sobrecargar el sistema inmune en los niños.
La evidencia científica demostró que inyectar más de una vacuna al mismo tiempo no daña el sistema inmunológico. "Un chico está expuesto a muchos más antígenos por un resfrío o una faringitis que los aportados por las vacunas". Colocar varias vacunas al mismo tiempo, permite completar mejor los calendarios de vacunación y además, son menos inyecciones.
Responder no significaba convencer, pero por lo menos era dejar constancia.
(Continuará)
(*) Los mensajes del hilo son reales. Los nombres de las personas fueron cambiados.