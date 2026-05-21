La Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, lanzó una nueva convocatoria del programa “Árbol de la Vida”, una propuesta que combina conciencia ambiental, participación comunitaria y un fuerte valor simbólico para las familias de la ciudad.
Cada nacimiento, un nuevo árbol: vuelve el programa "Árbol de la Vida" en Esperanza
La Municipalidad de Esperanza abrió la inscripción para una nueva edición del programa “Árbol de la Vida”, destinado a familias de bebés nacidos en 2025. La iniciativa propone plantar árboles como símbolo de crecimiento, compromiso ambiental y construcción comunitaria.
La iniciativa está destinada a familiares de bebés nacidos durante el año 2025, quienes recibirán un árbol para plantar el próximo domingo 7 de junio en el sector de Janssen y Pittier, en el marco de las actividades previstas por el Día Mundial del Ambiente.
Desde el municipio explicaron que el objetivo del programa es generar una “huella verde” que represente el compromiso de la comunidad con la sostenibilidad y el cuidado ambiental, al tiempo que fortalece los vínculos entre las familias y el espacio público.
Un árbol como símbolo de vida y futuro
La propuesta busca establecer un paralelismo entre el crecimiento de los niños y el desarrollo de los árboles plantados, promoviendo valores vinculados al respeto por la naturaleza, la responsabilidad ambiental y la construcción de una ciudad más sustentable.
Cada árbol entregado funcionará además como un símbolo de arraigo y pertenencia, permitiendo que las familias participen activamente de una acción colectiva con impacto ambiental positivo para la comunidad.
La jornada de plantación se realizará el 7 de junio y formará parte de las actividades organizadas por el municipio en torno al Día Mundial del Ambiente, fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para promover la reflexión y las acciones vinculadas al cuidado del planeta.
Cómo realizar la inscripción
La inscripción está dirigida exclusivamente a bebés nacidos durante 2025 y puede realizarse de manera online mediante un formulario digital habilitado por el municipio o de forma presencial en la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, ubicada en el Palacio Municipal sobre calle Castellanos 1543.
Desde el área municipal destacaron que el programa tuvo una importante participación en ediciones anteriores y remarcaron la importancia de sostener este tipo de políticas públicas orientadas a la forestación urbana y la educación ambiental.
El valor ambiental y comunitario de la iniciativa
El programa “Árbol de la Vida” forma parte de las acciones que la Municipalidad viene impulsando para promover hábitos sustentables y fortalecer la conciencia ecológica desde edades tempranas.
Además del impacto ambiental positivo que representa la incorporación de nuevos árboles al entramado urbano, la propuesta busca generar un momento de encuentro entre las familias y consolidar el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.
La actividad adquiere además un valor especial al realizarse en el contexto del Día Mundial del Ambiente, establecido por la Organización de las Naciones Unidas el 5 de junio de 1972, durante la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano.
Aquella declaración reconoció por primera vez el derecho fundamental de las personas a vivir en un ambiente cuya calidad permita desarrollar una vida digna y con bienestar, un principio que hoy continúa guiando numerosas políticas ambientales en todo el mundo.
Con esta nueva edición del programa, Esperanza volverá a unir naturaleza, comunidad y futuro en una jornada que busca dejar una marca verde y simbólica para las próximas generaciones.