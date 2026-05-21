Departamento Las Colonias

Cada nacimiento, un nuevo árbol: vuelve el programa "Árbol de la Vida" en Esperanza

La Municipalidad de Esperanza abrió la inscripción para una nueva edición del programa “Árbol de la Vida”, destinado a familias de bebés nacidos en 2025. La iniciativa propone plantar árboles como símbolo de crecimiento, compromiso ambiental y construcción comunitaria.