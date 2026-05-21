Educacion

La UCSF entregó las Becas Monseñor Zazpe en Reconquista

La Universidad Católica de Santa Fe, en su sede San Jerónimo, realizó el acto de entrega de diplomas de Becas Monseñor Zazpe destinadas a estudiantes de instituciones educativas pertenecientes a la Junta de Educación de la Diócesis de Reconquista.