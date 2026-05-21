20 estudiantes de las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas, Ciencias Agropecuarias, Derecho y Ciencia Política y Psicología recibieron este importante beneficio académico que les permitirá acceder y continuar su formación universitaria y profesional.
La UCSF entregó las Becas Monseñor Zazpe en Reconquista
La Universidad Católica de Santa Fe, en su sede San Jerónimo, realizó el acto de entrega de diplomas de Becas Monseñor Zazpe destinadas a estudiantes de instituciones educativas pertenecientes a la Junta de Educación de la Diócesis de Reconquista.
Las Becas Monseñor Zazpe forman parte de un trabajo conjunto entre la Universidad Católica de Santa Fe y la Junta de Educación de la Diócesis de Reconquista, mediante el cual la institución universitaria otorga anualmente becas de estudio a egresados provenientes de escuelas medias dependientes de la Junta.
Apoyo
De esta manera, estudiantes que cuentan con destacados méritos académicos y reúnen las condiciones establecidas en el acuerdo firmado entre ambas instituciones, tienen la posibilidad de acceder a estudios superiores.
“Con estas becas la Universidad busca dar un paso más en su camino a ser una institución más inclusiva y comprometida con el medio, en donde el mérito personal y la firme vocación con el estudio sean el elemento central para acceder a algún tipo de beneficio en los aranceles”, expresó el rector De Palma.
Por su parte, el presbítero Germán Vallejos impartió la bendición sobre los diplomas, los estudiantes y todos los presentes y también bendijo una nueva aula incorporada recientemente en la Sede de Reconquista.
Autoridades
Entre familiares y autoridades, estuvieron presentes: el rector de la UCSF, Eugenio Martín De Palma; el representante de la Junta de Educación, presbítero Germán Vallejos; el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Magín Ferrer; la decana de la Facultad de Psicología, Ana Luisa Natta.
La delegada del rector en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Viviana Orcellet; la delegada del rector en la Sede San Jerónimo, María Laura Ocampo; la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Belén Cheirano; y el secretario de Ciencia, Técnica y Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, Max Grether.
También participaron coordinadores de carreras, directivos y representantes de las escuelas que integran la Junta de Educación.
Desde la Universidad Católica de Santa Fe destacaron la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas que promueven el acceso a la educación superior y acompañan el desarrollo académico y humano de jóvenes de toda la región.