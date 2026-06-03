Día Mundial de la Bicicleta

Los santafesinos superaron los 650 mil viajes con “Las Bicis”

Cada 3 de junio, se celebra a este medio de transporte como una herramienta para cuidar el ambiente y mejorar la salud. Ya son más de 63.000 vecinos los que eligen moverse de forma sustentable a través del sistema público de bicicletas, razón para celebrar y seguir fomentando este hábito saludable.