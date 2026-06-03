El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, un medio de transporte clave que la Municipalidad de Santa Fe incentiva activamente a través de su sistema público Las Bicis.
Los santafesinos superaron los 650 mil viajes con “Las Bicis”
Cada 3 de junio, se celebra a este medio de transporte como una herramienta para cuidar el ambiente y mejorar la salud. Ya son más de 63.000 vecinos los que eligen moverse de forma sustentable a través del sistema público de bicicletas, razón para celebrar y seguir fomentando este hábito saludable.
Con el objetivo de promover la conciencia ecológica, contribuir al cuidado de la salud y proteger el ambiente, el municipio continúa apostando firmemente al crecimiento de la movilidad sustentable en la capital provincial.
Los números respaldan este compromiso: los santafesinos ya superaron los 657.739 viajes realizados desde la puesta en funcionamiento de este sistema gratuito. Actualmente, el servicio cuenta con 63.367 vecinos registrados y sostiene un promedio de 600 viajes diarios en lo que va del año.
Planificación estratégica e infraestructura para la ciudad
Este crecimiento, tanto del sistema de bicicletas públicas como del uso de rodados particulares, es acompañado por el Estado municipal con más y mejor infraestructura ciclista. La expansión de la red no es aleatoria, se planifica de forma inteligente en función de datos precisos, identificando los puntos de mayor concentración de actividades y zonas donde más se utiliza este medio de movilidad.
En este marco, la ciudad lleva adelante un ambicioso plan de ampliación de su red de ciclovías y bicisendas a través de obras estratégicas actualmente en ejecución. Entre ellas se destacan: la remodelación del cantero central de Av. J.J. Paso, las mejoras en Av. Aristóbulo del Valle, la conectividad en Bv. Tacca y la infraestructura prevista para el Puente Santa Fe - Santo Tomé.
A estas intervenciones se suma un proyecto clave para la recreación y el deporte en la zona sur: la nueva ciclovía del Parque Sur, que iniciará en la intersección de Illia y Cruz Roja, rodeará el parque hasta 1° de Mayo y conectará de forma directa con Bv. Tacca.
En total, este paquete de obras sumará 6,4 kilómetros de nueva infraestructura ciclista, consolidando a Santa Fe como una ciudad más conectada, saludable y respetuosa con el medio ambiente.
Cómo funcionan “Las Bicis” en Santa Fe
Las bicicletas son llamadas “inteligentes” debido a que funcionan con una aplicación que se descarga en el celular, poseen un diseño uniforme con elementos resistentes y antivandálicos: tienen ruedas macizas, elementos reflectantes, luces, panel solar, canasto, GPS, alarma, candado electrónico y una traba mecánica que permite anclarlas al correspondiente bicicletero.
Los viajes pueden ser de 45 minutos máximo. En caso de que ese tiempo se exceda, se puede volver a cualquier Bicipunto para salir nuevamente. También, existe la posibilidad de hacer una “parada fugaz”. Aunque el uso es muy sencillo, quienes tengan dudas pueden ingresar a la web oficial.
El trámite para empezar a utilizar el sistema es muy sencillo: hay que bajarse la aplicación y registrarse con la foto del DNI. El plazo de registro lleva 48 horas, en las cuales se chequean todos los datos y a partir de ahí ya se pueden acercar al bicipunto, escanear el código QR y comenzar a usar las bicis.
Los Bicipuntos
1. Estación Mitre
2. Legislatura
3. Plaza 25 de mayo
4. Teatro Municipal
5. Hospital Cullen
6. Municipalidad
7. Escuela Nacional
8. Plaza del Soldado
9. Cortada Falucho
10. Av Freyre
11. Alem
12. Terminal de Ómnibus
13. Parque Garay
14. Peatonal Norte
15. Plaza Constituyentes
16. Vélez Sarsfield
17. Bv Pellegrini
18. El Molino
19. Bv Galvez
20. Estacion Belgrano
21. Plaza de las banderas
22. Ex Combatientes de Malvinas
23. Liceo Municipal
24. FCJS – UNL
25. Ciudad Universitaria – UNL
26. Costanera Este
27. Deportes - Costanera Oeste
28. UTN
29. UCSF
30. Prado Español
31. Parque Federal
32. Costanera
33. Hospital de niños
34. Plaza San Martin
35. Hipólito Yrigoyen
36. Costanera- Espigón
37. J.B. Iturraspe
38. Barranquitas
39. Fomento 9 de julio
40. Candioti Norte
41. Republica del Libano
42. La Redonda
43. San Roque
44. Parque Sur
45. Ministerio de Desarrollo Social
46. Sargento Cabral
47. JJ Paso y 1 de Mayo