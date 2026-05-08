A través del concurso privado de precios N° 92/2026, la Municipalidad local convocó a la presentación de cotizaciones económicas para la adquisición de repuestos que serán destinados al mantenimiento del sistema de bicicletas públicas. La apertura de las ofertas será el 12 de mayo a las 10 horas en el primer piso del Palacio Municipal (Salta 2951).
Proyectan comprar unos 600 repuestos para poner en buen estado las bicicletas públicas de Santa Fe
El municipio busca adquirir ruedas, asientos, frenos con manijas, pies de apoyo central y cadenas, entre muchos otros implementos a ser destinados a los rodados. Usuarios admiten que hay unidades que necesitan mantenimiento.
En total son poco más de 600 repuestos de todo tipo para estos rodados que son utilizados permanentemente por sus usuarios y, por ello, el deterioro es inevitable. Según pudo saber El Litoral, consta en la sección “Compras y Contrataciones” que éste es el segundo concurso para la adquisición de repuestos para bicis públicas.
El anterior tuvo lugar el 16 de octubre del 2025; pero no se trataron en su mayoría de repuestos físicos y operativos, sino tecnológicos. Así, deben mencionarse 25 candados inteligentes (con Bluetooth y acelerómetro); cables conectores y fichas, y medidores de carga con display incorporado, entre otros implementos.
Los repuestos
Según las especificaciones técnicas del nuevo concurso, el gobierno local busca adquirir repuestos físicos, como por ejemplo ruedas delanteras y traseras reflectivas (30 unidades en total); asientos y sus respectivos postes o uniones con los cuadros para estos rodados (20 y 30 unidades, respectivamente).
También, “stems” (piezas que unen el manubrio con el tubo de dirección de la horquilla) y “tapas de araña” (componente que sella la parte superior del stem y permite ajustar la carga de los rodamientos de la dirección).
Asimismo, se proyecta comprar pies de apoyo central; cadenas y frenos con sus respectivas manijas; tornillos para las pedaleras; llaves torx; rayos especiales para estas bicis y 30 cables para panel solar Lock, entre muchos otros implementos que serán destinados a poner a punto la operatividad de las bicicletas públicas.
¿En qué estado están?
Según un relevamiento que pudo realizar El Litoral en al menos cuatro bicipuntos, usuarios habituales advirtieron que hay varias unidades que forman parte del sistema que “requieren mantenimiento”.
“Por ejemplo, esta bici que recién retiré está muy pesada, como si tuviese algún problema en los rodamientos, o como si estuviese desinflada… La verdad, no lo sé. Pero no es la primera que me toca con esta dificultad”, dijo una estudiante que se encontraba en el bicipunto de El Molino Fábrica Cultural.
Otro muchacho contó que en varias oportunidades le dio trabajo “destrabar” las bicicletas, aunque admitió que “la aplicación funciona bien”. Los manubrios “están muy duros, algunos frenos no funcionan del todo bien”, añadió después.
Finalmente, la estructura de caños del bici punto ubicado en la Facultad de Derecho de la UNL (Cándido Pujato, entre 9 de julio y San Jerónimo) está levantada en uno de sus extremos, como puede verse en la foto que acompaña esta nota.
Inteligentes
Cabe recordar que las bicicletas públicas son “inteligentes”. Es un sistema automatizado de alquiler gratuito y, para poder usarlas, los usuarios deben descargar una aplicación y registrarse. Desde la app se accede al registro, a la disponibilidad de bicis, de bicicleteros disponibles y al tiempo restante de cada viaje.
Santa Fe ciudad cuenta con 47 estaciones ubicadas en diferentes zonas. “Las unidades están diseñadas para el sistema “smart”, con elementos antivandálicos de ruedas macizas, implementos reflectantes, luces, panel solar, canasto, GPS, alarma, candado electrónico y una traba mecánica”, explican el sitio web municipal.
El sistema “Las Bicis” está operativo de lunes a viernes de 6 a 21.30 horas, fines de semana y feriados de 6.30 a 21 horas. Los viajes pueden tener una duración máxima de 45 minutos. En caso de que un usuario se exceda en ese tiempo, puede volver a cualquier bicipunto para comenzar un nuevo viaje.
En expansión
Como informó El Litoral, este sistema gratuito fue bien recepcionado desde el principio por la ciudadanía de la ciudad capital. Se puso en marcha, previa sanción de una ordenanza del Concejo local, en 2023. Iba a ser una prueba piloto, pero la gente se apropió de “las bicis” y el servicio de movilidad continuó siendo sin costo. Su crecimiento fue explosivo.
De acuerdo al último informe Santa Fe Cómo Vamos (SFCV), de 2023 a 2024 la cantidad de usuarios de bicis públicas creció exponencialmente: casi un 60% (58,3%) en tan sólo un año. La gente se apropió de este servicio, a tal punto que se crearon nuevas biciestaciones y se sumaron más unidades.
Es muy utilizado por los estudiantes de universidades con asiento en la ciudad (UNL, UTN Santa Fe y Católica), pero también por empleados de comercio, trabajadores particulares, etcétera. El uso intensivo del parque de rodados, todos los días, hace que -como se dijo- las bicis requieran de un mantenimiento regular.