Movilidad urbana

Proyectan comprar unos 600 repuestos para poner en buen estado las bicicletas públicas de Santa Fe

El municipio busca adquirir ruedas, asientos, frenos con manijas, pies de apoyo central y cadenas, entre muchos otros implementos a ser destinados a los rodados. Usuarios admiten que hay unidades que necesitan mantenimiento.