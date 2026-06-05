El invierno meteorológico amaga con instalarse de manera definitiva, pero no sin antes ofrecer una fuerte pulseada climática en el territorio agropecuario nacional.
Montaña rusa térmica en el área agrícola: del "veranito" al paso de un frente polar con heladas generales
El informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa un escenario complejo para los próximos días. Una potente masa de aire tropical disparará los termómetros en el norte del país, pero la llegada inmediata de un frente frío —prácticamente sin lluvias— provocará un desplome térmico drástico con heladas en gran parte de la región productiva.
De acuerdo con el informe de Perspectiva Agroclimática editado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el período comprendido entre el 4 y el 10 de junio de 2026 estará marcado por una notable oscilación térmica que someterá a los cultivos a extremos que irán desde marcas casi veraniegas hasta registros bajo cero, todo esto acompañado por un panorama de lluvias críticamente escasas en la mayor parte del área productiva.
El trópico se hace sentir en el norte
Al inicio de la perspectiva, la circulación atmosférica potenciará el soplado de vientos procedentes del trópico. Estos vientos ingresarán con un vigor inusitado sobre el extremo septentrional del área agrícola, determinando jornadas con temperaturas máximas muy elevadas para la época del año.
Los productores del norte argentino experimentarán un ambiente caluroso, mientras que el centro del país mantendrá registros moderados y el sur comenzará una temprana transición hacia el enfriamiento.
Geográficamente, el mapa térmico de las máximas sectorizará al país de la siguiente manera: el este de la región del NOA, el sudoeste de la Región del Chaco, el norte cordobés, la porción norte de la Región Pampeana, el sur de la Mesopotamia y el norte de la República Oriental del Uruguay verán máximas superiores a los 20°C.
Sin embargo, la anomalía térmica más aguda se concentrará en el extremo norte, donde se consolidarán focos aislados con marcas rigurosas de entre 25°C y hasta 35°C.
Por su parte, la franja central —que abarca el grueso de la Región Pampeana, la mayor parte de Cuyo, el centro del NOA y el territorio uruguayo— registrará una temperancia más acorde al calendario, con máximas que oscilarán entre los 15°C y 20°C.
En contraste, las zonas serranas, el oeste cordillerano y el sur bonaerense quedarán al margen del alivio cálido, con topes térmicos inferiores a los 15°C.
Destacado: "El paso de un frente de tormenta muy vigoroso pero sin humedad atmosférica dejará a la mayor parte de la región agrícola central con registros de lluvia inferiores a los 10 milímetros."
Un frente vigoroso, pero "seco"
De forma paralela al escenario térmico inicial, las previsiones confirman el avance de un frente de tormenta de gran dinamismo que barrerá la geografía agrícola. Sin embargo, los técnicos de la BCBA advierten una limitante estructural clave: el sistema frontal se encontrará con una atmósfera con un contenido de vapor de agua críticamente deficitario.
Este escenario provocará que el frente sea "seco" en términos prácticos para el grueso de los lotes comerciales. La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos, consolidando acumulados magros inferiores a los 10 mm.
Solamente se reportarán franjas con registros moderados sobre sectores específicos del norte y el centro-este productivo, mientras que el sudeste del Uruguay y el sudoeste de Cuyo lograrán captar precipitaciones abundantes que superarán los 25 mm. En paralelo, la Cordillera Sur registrará tormentas y nevadas de importancia.
La irrupción polar y el riesgo latente de heladas
La retaguardia del frente tormentoso traerá consigo la verdadera fisonomía de la época: una masa de vientos polares pesada y fría que avanzará de manera generalizada hasta alcanzar los límites de la frontera agrícola norteña. Este ingreso de aire antártico propiciará un marcado descenso de las marcas mínimas, encendiendo las alarmas por heladas.
Los registros más severos se ubicarán en todo el oeste del área agrícola (oeste del NOA y norte de Cuyo), donde se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 0°C, desencadenando heladas generales con focos de frío aún más intensos en zonas altas.
Para la franja central y oriental —el centro del NOA, el oeste de Cuyo, gran parte de Corrientes, el este pampeano y gran parte de Uruguay— se proyectan mínimas de entre 0°C y 5°C, estableciendo un riesgo inminente de heladas localizadas, un factor que los productores ganaderos y de cultivos de invierno deberán monitorear con atención en el centro y este de Buenos Aires, y en el centro-sur mesopotámico.