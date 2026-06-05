Actualidad climática

Montaña rusa térmica en el área agrícola: del "veranito" al paso de un frente polar con heladas generales

El informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa un escenario complejo para los próximos días. Una potente masa de aire tropical disparará los termómetros en el norte del país, pero la llegada inmediata de un frente frío —prácticamente sin lluvias— provocará un desplome térmico drástico con heladas en gran parte de la región productiva.