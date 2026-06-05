Lanzamiento en Agroactiva

Soledad Aramendi: "La ganadería argentina tiene una oportunidad histórica para ganar mercados"

La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario presentó la 13ª edición del Congreso Ganadero Rosario, que se realizará el próximo 11 de junio en la Bolsa de Comercio. Destacó el buen momento que atraviesa la actividad, las oportunidades que ofrece el mercado internacional y la necesidad de consolidar el crecimiento con más producción, sanidad y trazabilidad.