La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, dio detalles en Agroactiva sobre la realización de una nueva edición del Congreso Ganadero Rosario, un encuentro que ya se consolidó como una referencia para productores, técnicos y empresarios del sector.
Soledad Aramendi: "La ganadería argentina tiene una oportunidad histórica para ganar mercados"
La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario presentó la 13ª edición del Congreso Ganadero Rosario, que se realizará el próximo 11 de junio en la Bolsa de Comercio. Destacó el buen momento que atraviesa la actividad, las oportunidades que ofrece el mercado internacional y la necesidad de consolidar el crecimiento con más producción, sanidad y trazabilidad.
La actividad se desarrollará el próximo 11 de junio en la Bolsa de Comercio de Rosario y contará con la participación de destacados especialistas en producción, mercados, financiamiento y sanidad animal.
Aramendi recordó los inicios del congreso y destacó cómo la apuesta realizada por la entidad años atrás encontró respaldo en la actualidad que vive la actividad.
Un congreso que nació en tiempos difíciles
La dirigente recordó que el Congreso Ganadero Rosario comenzó a desarrollarse en un contexto muy diferente al actual, cuando la actividad enfrentaba fuertes restricciones y escasas perspectivas de crecimiento.
"Arrancamos cuando las exportaciones de carne estaban cerradas y había que acompañar al productor ganadero. Hoy estamos en un momento especial y hay que aprovecharlo", señaló.
En ese sentido, destacó que la Sociedad Rural de Rosario mantiene su compromiso de brindar herramientas e información para que los productores puedan tomar decisiones en un escenario cada vez más dinámico.
La edición número 13 contará con la participación de reconocidos referentes del sector como Juan Elizalde, Sebastián Riffel, Ignacio Cabo, Rodrigo Garriz, Santiago Nava, Pablo Etcheberry, Gabriel Zurbriggen y otros especialistas que abordarán aspectos vinculados a la producción, el financiamiento, los mercados y la sanidad.
Una oportunidad para crecer y recuperar terreno
Aramendi consideró que la ganadería atraviesa una etapa favorable luego de años marcados por dificultades económicas y productivas.
"Era muy necesario recuperar valores y precios que permitan reinvertir, mejorar los sistemas productivos y volver a generar recursos. Los que resistieron durante tantos años hoy tienen la posibilidad de aprovechar este momento", afirmó.
La presidenta de la entidad destacó además el contexto internacional que favorece a la carne vacuna argentina. Según explicó, el aumento del consumo mundial y la demanda de productos de calidad abren nuevas oportunidades para el país.
"Hoy se consume más carne en el mundo y Argentina tiene condiciones únicas. Podemos competir con una producción de excelencia, diferenciada y orientada a distintos mercados", sostuvo.
Sanidad, trazabilidad y más producción para consolidar mercados
Si bien valoró las oportunidades que se presentan para la ganadería nacional, Aramendi remarcó que el desafío pasa por sostener y consolidar ese crecimiento a largo plazo.
Para ello consideró fundamental preservar los estándares sanitarios y fortalecer los sistemas de trazabilidad, aspectos cada vez más valorados por los compradores internacionales.
"Tenemos que ser muy conscientes y comprometidos con la sanidad. Es clave para preservar lo que hemos logrado y para seguir ganando mercados", explicó.
Asimismo, señaló que Argentina deberá avanzar en la producción de animales más pesados y trabajar para incrementar el stock ganadero, con el objetivo de responder a una demanda creciente sin perder competitividad.
La cita será el 11 de junio en Rosario
El 13° Congreso Ganadero Rosario se desarrollará el jueves 11 de junio desde las 8 de la mañana en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Desde la organización destacaron que será una jornada destinada a analizar las últimas tendencias del negocio ganadero y a brindar herramientas concretas para enfrentar los desafíos de una actividad que busca consolidar su recuperación y proyectarse hacia nuevos mercados.