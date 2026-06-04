El Distrito 6 de la Sociedad Rural Argentina, realizará el próximo martes 9 de junio una jornada de análisis económico y mercados agropecuarios en la ciudad de Venado Tuerto, que contará con las exposiciones del reconocido analista económico Claudio Zuchovicki y de la especialista en mercados de granos Lorena D’Angelo.
La Sociedad Rural Argentina organiza un encuentro clave sobre economía y mercados en Venado Tuerto
El Distrito 6 de la Sociedad Rural Argentina organiza un encuentro clave con Claudio Zuchovicki y Lorena D’Angelo para analizar la coyuntura nacional y las perspectivas del mercado de granos.
En el sur santafesino
La actividad se desarrollará en Polo Club, de 9 a 15 horas, y está dirigida a productores agropecuarios, empresarios, profesionales vinculados al sector y público interesado en comprender las perspectivas económicas y comerciales que impactan sobre la producción argentina.
La directora del Distrito 6 de la Sociedad Rural Argentina, Soledad Diez de Tejada, destacó que el encuentro surge como respuesta a la necesidad de brindar herramientas de análisis en un contexto nacional e internacional complejo para el sector.
“Este año decidimos enfocarnos en los mercados de granos y en la economía porque son factores que influyen directamente en la toma de decisiones de los productores. Entendemos que hoy existe una gran demanda de información para interpretar los escenarios que se vienen”, señaló.
Especialistas
Durante la jornada, Lorena D’Angelo abordará la actualidad y las perspectivas de los mercados agrícolas, mientras que Claudio Zuchovicki analizará la coyuntura económica argentina, el escenario financiero y las tendencias globales que condicionan la actividad productiva.
Desde la entidad remarcaron que el contexto internacional, la evolución de los precios de los commodities, los conflictos geopolíticos y las variables económicas locales generan múltiples interrogantes entre los actores del sector agropecuario, por lo que consideran fundamental promover espacios de capacitación y reflexión.
“El objetivo es ofrecer información de calidad para que productores y empresarios puedan tomar decisiones con más herramientas y una visión más amplia de lo que ocurre en el país y en el mundo”, indicó Diez de Tejada.
La participación será libre y gratuita, pero se solicita inscripción previa para una mejor organización del evento y estimar la cantidad de asistentes.
La jornada se perfila como uno de los encuentros agroeconómicos más relevantes de la región y reunirá a referentes del sector productivo interesados en analizar los desafíos y oportunidades que presenta el actual escenario económico.