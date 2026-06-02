La entrada en vigencia del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que comenzó a regir el pasado 1° de mayo, abrió una nueva etapa para las economías regionales y para el sector agroindustrial argentino.
CARSFE impulsa un debate sobre el futuro productivo de Santa Fe ante el acuerdo UE-Mercosur
La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) organizará el próximo 24 de junio un seminario para analizar las oportunidades y desafíos que plantea el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Durante el encuentro se presentará un estudio técnico sobre el impacto potencial en las principales cadenas productivas de la provincia y se debatirá cómo transformar esa apertura comercial en más producción, industrialización y empleo.
En ese contexto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) llevará adelante un seminario destinado a analizar las oportunidades y desafíos que plantea este escenario para las principales cadenas productivas de la provincia.
La actividad se desarrollará el próximo 24 de junio, desde las 9:00, en Ríos de Gula, ubicado en el Dique II del Puerto de Santa Fe.
Bajo el lema “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, la jornada reunirá a productores, industriales, dirigentes rurales, funcionarios, legisladores, representantes institucionales y especialistas vinculados al comercio internacional.
El encuentro surge como respuesta a la necesidad de comprender el alcance real del acuerdo y debatir estrategias que permitan a Santa Fe aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la apertura de nuevos mercados.
Un nuevo escenario para la producción santafesina
El presidente de CARSFE, Berardo Vignatti, explicó que la entidad viene trabajando desde fines de 2025 en el análisis de las implicancias que tendría el acuerdo para la provincia, considerando que Santa Fe ocupa un lugar estratégico dentro del mapa productivo argentino.
La provincia concentra una parte importante de la producción nacional de carne bovina, lácteos, soja, maíz y sus derivados, además de otras actividades con fuerte perfil exportador como la miel y el arroz.
Para el dirigente, estos sectores tienen una oportunidad concreta de ampliar su presencia en mercados internacionales a partir de la reducción de barreras comerciales y arancelarias.
Sin embargo, Vignatti advirtió que el verdadero desafío no pasa solamente por incrementar las exportaciones, sino por lograr que una mayor parte del valor agregado quede dentro del territorio provincial.
“La producción primaria y la industria deben trabajar de manera integrada. El objetivo es que este acuerdo genere más actividad económica, más empleo y más desarrollo para Santa Fe”, sostuvo.
Un estudio para medir oportunidades y desafíos
Uno de los puntos centrales del seminario será la presentación de un trabajo técnico elaborado por CARSFE junto a una consultora especializada. El estudio analiza el potencial impacto del acuerdo sobre las principales cadenas de valor de la provincia y busca aportar datos concretos para la toma de decisiones.
El informe pone el foco en sectores estratégicos como la carne, los lácteos, la soja, el maíz, la miel y el arroz, evaluando oportunidades de crecimiento, posibilidades de expansión comercial y los desafíos que deberán afrontar productores e industrias para competir en mercados de alta exigencia.
La investigación también aborda aspectos vinculados a infraestructura, logística, competitividad y desarrollo industrial, entendiendo que el acceso a nuevos mercados requiere mucho más que capacidad productiva.
Durante la jornada se compartirán los resultados de ese trabajo y se abrirá el debate sobre las políticas y herramientas necesarias para potenciar las distintas actividades económicas.
Agregar valor, el gran objetivo
El seminario estará dividido en diferentes bloques temáticos. El primero reunirá a representantes del sector público y privado para analizar el contexto político e institucional del acuerdo. Participarán referentes de la producción, la industria, legisladores provinciales, funcionarios del Gobierno de Santa Fe y representantes de la Unión Europea, quienes intervendrán de manera virtual.
Posteriormente se presentará el estudio técnico y se desarrollarán espacios de intercambio enfocados en los desafíos de cada cadena productiva.
Desde CARSFE consideran que la clave estará en fortalecer el vínculo entre producción e industria para generar procesos de transformación que permitan incrementar el valor agregado de los productos santafesinos.
“La oportunidad existe, pero requiere planificación, inversión y trabajo coordinado entre todos los actores de la cadena”, señaló Vignatti.
La actividad será gratuita y estará abierta a productores, empresarios, instituciones, municipios, comunas, estudiantes y público interesado en conocer el impacto que el acuerdo UE-Mercosur puede tener sobre el futuro productivo de la provincia.
Impulso a la genética ganadera
En este sentido Vignatti también valoró las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional para incentivar la incorporación de genética bovina certificada.
La iniciativa representa una herramienta para mejorar la productividad y la eficiencia de los rodeos, promoviendo la adopción de reproductores de mayor calidad genética y fortaleciendo la competitividad de la ganadería argentina.
“El incentivo apunta a generar mejores índices productivos, mayor eficiencia reproductiva y una mejora integral de la calidad de la producción ganadera”, concluyó.