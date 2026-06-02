Del campo a la industria

CARSFE impulsa un debate sobre el futuro productivo de Santa Fe ante el acuerdo UE-Mercosur

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) organizará el próximo 24 de junio un seminario para analizar las oportunidades y desafíos que plantea el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Durante el encuentro se presentará un estudio técnico sobre el impacto potencial en las principales cadenas productivas de la provincia y se debatirá cómo transformar esa apertura comercial en más producción, industrialización y empleo.