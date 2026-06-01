Análisis

La falta de compras de China y una posible tregua en Medio Oriente presionan a la baja los precios internacionales

La falta de compras efectivas de China y la posible reapertura del Estrecho de Ormuz generan presión sobre los mercados agrícolas internacionales. Así lo advierte Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Mientras tanto, en Argentina la cosecha de soja supera el 84%, la siembra de trigo avanza con fuerza y la reciente baja de retenciones busca apuntalar la rentabilidad del sector.