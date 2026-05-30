La relación comercial entre Argentina y Brasil volvió a mostrar su relevancia estratégica durante 2025. Impulsado por una recuperación de las exportaciones y un fuerte crecimiento de las importaciones, el intercambio bilateral alcanzó los USD 31.195 millones, convirtiéndose en el valor más alto de los últimos 13 años.
El comercio entre Argentina y Brasil alcanzó en 2025 su nivel más alto de los últimos 13 años
El intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó en 2025 los USD 31.195 millones, el mayor volumen desde 2013. Aunque la balanza comercial volvió a ser deficitaria para Argentina, la agroindustria mostró un comportamiento opuesto, con exportaciones que más que duplicaron las importaciones provenientes del país vecino.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el volumen de negocios entre ambos países creció un 12% respecto de 2024 y se ubicó un 23% por encima del promedio registrado durante el último lustro, consolidando a Brasil como el principal socio comercial de Argentina.
Sin embargo, detrás de ese dinamismo persiste una característica histórica de la relación bilateral: el déficit comercial argentino. Durante el año pasado, las exportaciones hacia Brasil sumaron USD 12.771 millones, mientras que las importaciones alcanzaron USD 18.424 millones. Como resultado, la balanza comercial cerró con un saldo negativo de USD 5.653 millones para Argentina.
Aun así, cuando se analiza exclusivamente el intercambio agroindustrial, el panorama cambia de manera significativa y muestra un saldo favorable para el país.
Brasil, un mercado clave para las exportaciones argentinas
Brasil continúa siendo el principal destino individual de las exportaciones argentinas. Durante 2025 absorbió el 14,7% de todas las ventas externas del país, una participación que sigue siendo relevante pese a una tendencia de largo plazo hacia una mayor diversificación de mercados.
El informe destaca que la menor participación relativa de Brasil no responde a una caída de las exportaciones hacia ese destino, sino al fuerte crecimiento de los envíos argentinos hacia otros mercados internacionales.
En el caso de la agroindustria, Brasil representa alrededor del 8% de todas las exportaciones sectoriales argentinas, una proporción que se ha mantenido relativamente estable a lo largo de las últimas décadas.
La composición de las exportaciones muestra un fuerte predominio de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que explicaron el 64% de las ventas al país vecino durante el último año. No obstante, los productos agroindustriales ganaron protagonismo y representaron cerca del 30% de los envíos totales.
En términos de valor, las exportaciones agroindustriales hacia Brasil alcanzaron USD 3.887 millones durante 2025, consolidándose como uno de los componentes más sólidos del comercio bilateral.
Trigo, lácteos y cebada lideran las ventas agroindustriales
Entre los productos agroindustriales exportados, el trigo volvió a ocupar el primer lugar con ventas por USD 1.211 millones, mostrando además un leve crecimiento respecto de 2024.
Detrás del cereal aparecen otros productos con fuerte presencia en el mercado brasileño. La leche ocupó el segundo lugar con exportaciones por USD 245 millones, seguida por las papas congeladas con USD 235 millones.
El ranking también incluye dos productos estrechamente vinculados a la cadena cervecera: la cebada cervecera, con USD 196 millones, y la malta sin tostar, con USD 181 millones.
En conjunto, estos cinco productos explicaron más de la mitad del valor total exportado por la agroindustria argentina hacia Brasil. Sin embargo, si se excluye el trigo, el resto de los envíos aparece altamente diversificado, reflejando la amplia variedad de productos que integran el comercio agroindustrial entre ambos países.
Las importaciones crecieron al ritmo de la recuperación económica
Del lado de las compras externas, Argentina registró en 2025 el mayor nivel de importaciones provenientes de Brasil desde 2013.
El incremento fue particularmente significativo, con un crecimiento interanual del 28,3% que llevó las importaciones hasta USD 18.424 millones.
Los vehículos automotores encabezaron el ranking de productos importados, con compras por USD 3.860 millones, alcanzando su nivel más elevado desde 2018.
También mostraron una fuerte expansión los bienes de capital, que sumaron USD 3.445 millones y marcaron el mejor registro desde 2017, así como los bienes de consumo, que alcanzaron USD 1.858 millones.
A estos rubros se suman los bienes intermedios, que continúan siendo el principal componente de las importaciones desde Brasil con USD 5.476 millones, y las piezas y autopartes, que totalizaron USD 3.560 millones.
Agroindustria: un saldo positivo dentro de una balanza negativa
Uno de los aspectos más destacados del informe es que la agroindustria mantiene un comportamiento diferente al del comercio global entre ambos países.
Mientras el intercambio total arrojó un déficit para Argentina, el sector agroindustrial registró un superávit de USD 2.132 millones durante 2025.
Las exportaciones agroindustriales argentinas hacia Brasil alcanzaron USD 3.887 millones, mientras que las importaciones desde ese país sumaron USD 1.755 millones.
Entre los principales productos importados se destacó el poroto de soja, con compras por USD 152 millones y un crecimiento interanual del 50%. También sobresalió el fuerte aumento de las importaciones de carne porcina congelada, que llegaron a USD 148 millones tras crecer 151% respecto del año anterior.
Otro dato relevante fue el salto en las compras de carne bovina congelada deshuesada, que alcanzaron USD 51 millones y multiplicaron varias veces los niveles registrados en 2024.
Pese a ese crecimiento de las importaciones agropecuarias, la agroindustria argentina continúa aportando un saldo positivo al comercio bilateral. En un contexto donde Brasil mantiene su rol como principal socio comercial del país, el sector agroindustrial sigue siendo uno de los pilares que contribuyen a equilibrar una relación comercial históricamente deficitaria para Argentina.