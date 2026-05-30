Intercambio récord

El comercio entre Argentina y Brasil alcanzó en 2025 su nivel más alto de los últimos 13 años

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó en 2025 los USD 31.195 millones, el mayor volumen desde 2013. Aunque la balanza comercial volvió a ser deficitaria para Argentina, la agroindustria mostró un comportamiento opuesto, con exportaciones que más que duplicaron las importaciones provenientes del país vecino.