Consolidación

El Gran Rosario se ubicó como el principal nodo portuario agroexportador del mundo en 2025

Con embarques de granos, harinas y aceites por 75,7 Mt, el Gran Rosario se quedó con el podio en el ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo, por encima de Nueva Orleáns, en Estados Unidos y Santos, en Brasil.