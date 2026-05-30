De cultivo relegado a protagonista

El resurgir del sorgo: China, el bioetanol y la avicultura abren nuevas oportunidades

La demanda china, el desarrollo de híbridos más competitivos y las oportunidades que ofrecen la producción de bioetanol y la alimentación animal están redefiniendo el escenario del sorgo. Especialistas del sector coincidieron en que el cultivo atraviesa una etapa de consolidación y cuenta con herramientas para seguir creciendo tanto en superficie como en valor agregado.