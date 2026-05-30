La Sociedad Rural de San Javier fue sede de una nueva reunión de la Mesa de Seguridad Rural, un ámbito de trabajo que reúne a productores, representantes de la Justicia, fuerzas de seguridad y organismos vinculados al sector agropecuario con el objetivo de abordar las problemáticas de inseguridad que afectan a las áreas rurales.
Seguridad rural: buscan fortalecer la prevención del delito en zonas productivas
Representantes del sector agropecuario, fiscales, autoridades judiciales y organismos vinculados a la seguridad participaron de una nueva Mesa de Seguridad Rural en San Javier. Durante el encuentro analizaron estrategias de prevención, coordinación y seguimiento de los delitos que afectan a las zonas productivas de la región.
El encuentro contó con la participación de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), autoridades judiciales, dirigentes rurales y referentes de organismos provinciales vinculados al desarrollo territorial, quienes analizaron la situación actual de la región y evaluaron distintas estrategias para fortalecer la prevención y el abordaje de los delitos en el ámbito rural.
Uno de los principales ejes de la jornada fue la necesidad de consolidar canales de comunicación ágiles entre los distintos actores involucrados, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y generar mecanismos de prevención adaptados a las particularidades de cada zona productiva.
Un trabajo coordinado entre productores y organismos
Durante la reunión se destacó la importancia de la articulación entre productores, fuerzas de seguridad y organismos judiciales para avanzar en la detección temprana de delitos y en el seguimiento de las investigaciones.
En ese marco, representantes del Ministerio Público de la Acusación señalaron que los delitos cometidos en áreas rurales continúan siendo objeto de seguimiento específico, especialmente aquellos vinculados al abigeato, robos de maquinaria, sustracción de insumos agropecuarios y otros hechos que impactan directamente en la actividad productiva.
Asimismo, se remarcó la necesidad de fortalecer las tareas de investigación mediante el trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y la Guardia Rural Los Pumas, organismos que cumplen un rol clave en el control y vigilancia de las zonas rurales.
La denuncia, una herramienta fundamental
Otro de los aspectos abordados durante la jornada fue la importancia de realizar las denuncias correspondientes ante cada hecho delictivo.
Desde los organismos participantes explicaron que la información recopilada permite construir diagnósticos más precisos sobre la realidad de cada región y orientar de manera más eficiente las acciones preventivas y operativas.
En este sentido, se recordó la disponibilidad de distintas herramientas para efectuar denuncias, entre ellas el sistema de emergencias 911, las plataformas digitales habilitadas por el Ministerio Público de la Acusación y los canales de comunicación de la Guardia Rural.
Preocupación compartida en el sector productivo
Los representantes de las entidades rurales valoraron la continuidad de estos espacios de trabajo y destacaron la importancia de contar con ámbitos de diálogo donde puedan plantearse las problemáticas específicas que afectan a los productores.
La seguridad en las zonas rurales constituye una preocupación permanente para el sector agropecuario, especialmente en regiones donde la extensión territorial y las distancias dificultan las tareas de control y vigilancia.
En ese contexto, la Mesa de Seguridad Rural se consolida como una herramienta de coordinación que busca generar respuestas más eficientes frente a los distintos tipos de delitos que afectan al ámbito productivo, promoviendo el intercambio de información y el trabajo conjunto entre productores, fuerzas de seguridad y organismos judiciales.