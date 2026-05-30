En la costa santafesina y norte provincial

Seguridad rural: buscan fortalecer la prevención del delito en zonas productivas

Representantes del sector agropecuario, fiscales, autoridades judiciales y organismos vinculados a la seguridad participaron de una nueva Mesa de Seguridad Rural en San Javier. Durante el encuentro analizaron estrategias de prevención, coordinación y seguimiento de los delitos que afectan a las zonas productivas de la región.