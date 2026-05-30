La firma de un nuevo convenio para garantizar el acceso a la educación superior de jóvenes pertenecientes a comunidades de pueblos originarios del departamento San Justo representa un paso significativo en materia de inclusión educativa y equidad territorial.
Impulsan el acceso a la universidad para jóvenes de pueblos originarios del departamento San Justo
Unos 50 jóvenes de las comunidades originarias de San Martín Norte, Colonia Dolores y Marcelino Escalada podrán acceder a becas y acompañamiento académico a través del Programa Provincial Trayectorias Educativas Interculturales. El convenio fue firmado esta semana con la participación del senador Rodrigo Borla.
El acuerdo, rubricado esta semana en la localidad de San Martín Norte, permitirá que alrededor de 50 estudiantes de las comunidades de San Martín Norte, Colonia Dolores y Marcelino Escalada accedan a becas y acompañamiento a través del Programa Provincial Trayectorias Educativas Interculturales (TEI).
El acto contó con la participación del senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, quien destacó la importancia de generar herramientas concretas que permitan a los jóvenes continuar sus estudios más allá del nivel secundario, fortaleciendo así las oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
Una apuesta por la igualdad de oportunidades
El Programa Trayectorias Educativas Interculturales, impulsado por el Ministerio de Educación de Santa Fe, tiene como objetivo promover el derecho a la educación superior de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios. La iniciativa contempla no solo la asistencia económica mediante becas, sino también un acompañamiento integral durante todo el recorrido académico.
Entre sus principales ejes de trabajo se encuentran el apoyo a quienes inician carreras terciarias o universitarias, la asistencia para superar obstáculos que puedan surgir durante el cursado y la implementación de estrategias de seguimiento destinadas a favorecer la permanencia y la graduación de los estudiantes.
Asimismo, el programa busca facilitar el acceso a recursos, materiales e insumos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de estudio, contribuyendo a que los beneficiarios puedan alcanzar la obtención de sus títulos de nivel superior.
El valor de Colonia Dolores
La puesta en marcha de esta política adquiere una relevancia especial en una región con una fuerte presencia de comunidades originarias. En el centro-este del departamento San Justo se encuentra la localidad de Colonia Dolores, considerada un símbolo de la identidad mocoví en la provincia.
La comunidad fue reconocida en 2016 como la primera comuna de pueblos originarios de Santa Fe, a partir de una ley impulsada por el senador Borla. Se trata de un antecedente histórico que consolidó institucionalmente el reconocimiento de los derechos y la identidad cultural de sus habitantes.
Actualmente, Colonia Dolores cuenta con una población cercana a los 500 habitantes, de los cuales más del 85 por ciento pertenece al pueblo mocoví. Según los registros censales más recientes, la localidad posee unas 70 viviendas en la planta urbana y alrededor de 30 en la zona rural.
Educación y arraigo
La implementación de estas becas busca generar condiciones para que más jóvenes de las comunidades originarias puedan acceder a estudios superiores sin tener que abandonar sus proyectos educativos por dificultades económicas o de adaptación a nuevos contextos académicos.
Desde la perspectiva de las autoridades provinciales y locales, la educación superior constituye una herramienta clave para fortalecer el arraigo, promover la inclusión social y ampliar las posibilidades de desarrollo de las comunidades originarias, respetando al mismo tiempo su identidad cultural y sus formas de organización.
La firma de este convenio se inscribe en una serie de acciones orientadas a consolidar políticas públicas interculturales que reconozcan la diversidad cultural de la provincia y garanticen igualdad de oportunidades para todos los estudiantes santafesinos.
Con la incorporación de medio centenar de jóvenes al Programa Trayectorias Educativas Interculturales, el departamento San Justo suma una nueva iniciativa destinada a fortalecer el acceso a la educación superior y a construir puentes entre las comunidades originarias y el sistema educativo, apostando a la formación profesional como una herramienta de transformación social y desarrollo comunitario.