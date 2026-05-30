Proyecto del senador Borla

Impulsan el acceso a la universidad para jóvenes de pueblos originarios del departamento San Justo

Unos 50 jóvenes de las comunidades originarias de San Martín Norte, Colonia Dolores y Marcelino Escalada podrán acceder a becas y acompañamiento académico a través del Programa Provincial Trayectorias Educativas Interculturales. El convenio fue firmado esta semana con la participación del senador Rodrigo Borla.