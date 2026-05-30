Humedales del Río Salado

Los caminos rurales de Santo Domingo serán escenario de una experiencia de turismo y educación ambiental

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el Ejecutivo local organiza una propuesta recreativa y educativa que recorrerá caminos rurales hasta los humedales del Río Salado. La actividad será el próximo 7 de junio.