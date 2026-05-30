La Comuna de Santo Domingo lanzó una nueva propuesta destinada a promover el turismo de naturaleza, el deporte al aire libre y la valorización del patrimonio ambiental local.
Los caminos rurales de Santo Domingo serán escenario de una experiencia de turismo y educación ambiental
En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el Ejecutivo local organiza una propuesta recreativa y educativa que recorrerá caminos rurales hasta los humedales del Río Salado. La actividad será el próximo 7 de junio.
Bajo el lema “Diferentes caminos, el mismo horizonte”, se realizará una jornada de cicloturismo rural que permitirá a vecinos y visitantes recorrer parte del entorno natural que rodea a la localidad y conocer de cerca los humedales del Río Salado.
La actividad se desarrollará el próximo domingo 7 de junio desde las 9 de la mañana, con punto de partida en la plaza principal del pueblo.
El recorrido tendrá una extensión aproximada de 22 kilómetros y fue diseñado para que pueda ser disfrutado por personas de distintas edades, convirtiéndose en una propuesta ideal para compartir en familia.
Un recorrido entre caminos rurales y paisajes naturales
La travesía llevará a los participantes por caminos rurales característicos de la zona, atravesando paisajes donde la producción agropecuaria convive con espacios de gran riqueza ambiental.
El destino final serán los Humedales del Río Salado, en la zona conocida como Los Ranchos, un sector que conserva una importante biodiversidad y que constituye uno de los ecosistemas más representativos del centro norte santafesino.
Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fomentar una mirada diferente sobre el territorio, invitando a descubrir la belleza natural que muchas veces pasa desapercibida en la rutina cotidiana.
Conocer la flora y fauna autóctona
Uno de los aspectos más destacados de la jornada será la instancia educativa prevista durante la visita a los humedales. Allí se desarrollará una charla informativa sobre la flora, la fauna y las características del paisaje local.
Los participantes tendrán la posibilidad de aprender sobre las especies vegetales y animales que habitan la región, comprender la importancia de los ecosistemas de humedal y reflexionar sobre la necesidad de preservar estos ambientes naturales fundamentales para el equilibrio ambiental.
La propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre la comunidad y su entorno, promoviendo el conocimiento y el cuidado de los recursos naturales.
Desde la Comuna invitaron a los interesados a sumarse a la actividad llevando sus bicicletas, equipos de hidratación y, especialmente, sus cámaras fotográficas o teléfonos celulares para capturar las imágenes del recorrido.
"Inscribite y vení a conocer un poco más de nuestra flora y fauna autóctona, conocé los humedales a orillas del Río Salado, traé tu cámara y llevate los recuerdos más lindos", señalaron desde la organización al presentar la convocatoria.
La combinación de actividad física, turismo rural, educación ambiental y paisajes naturales convierte a la iniciativa en una oportunidad para disfrutar de una experiencia diferente, descubrir los atractivos de la región y compartir una jornada en contacto directo con la naturaleza.
Inscripciones abiertas
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse comunicándose al teléfono 3497-401754.
La actividad es gratuita y está pensada para toda la familia, consolidándose como una de las propuestas locales para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta y promover hábitos saludables junto al disfrute del ambiente.