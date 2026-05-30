Con el objetivo de revalorizar la historia local y acercar a la comunidad a uno de los espacios más significativos de su patrimonio, el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt anunció la realización de un nuevo Circuito Histórico por el Cementerio de Humboldt.
Un viaje al pasado entre mausoleos y monumentos: llega el Circuito Histórico del Cementerio de Humboldt
La localidad llevará adelante una nueva edición del Circuito Histórico por su cementerio comunal, una propuesta cultural y patrimonial que invita a vecinos y visitantes a conocer las historias, personajes y monumentos que forman parte de la memoria colectiva de la comunidad. La actividad se realizará el domingo 14 de junio a las 15 y contará con cupos limitados.
Una actividad que permitirá recorrer y conocer parte de la riqueza cultural, arquitectónica y humana que resguarda este lugar emblemático.
La propuesta se desarrollará el próximo domingo 14 de junio a las 15:00 horas y está destinada a todas aquellas personas interesadas en profundizar sobre la historia de la localidad, sus familias pioneras y los acontecimientos que marcaron el desarrollo de la comunidad a lo largo de los años.
Un paseo por la memoria colectiva
Bajo el lema "Historias que habitan la memoria. Un paseo por nuestro patrimonio", el recorrido busca transformar al cementerio en un espacio de encuentro con el pasado, donde cada monumento, mausoleo, escultura y lápida guarda relatos que forman parte de la identidad de Humboldt.
Durante la visita guiada, los participantes podrán conocer detalles sobre personajes destacados de la historia local, hechos relevantes para la comunidad y aspectos vinculados al patrimonio arquitectónico y artístico presente en el predio. La iniciativa apunta a rescatar y difundir aquellas historias que muchas veces permanecen ocultas entre los pasillos y monumentos del cementerio.
Un patrimonio que trasciende generaciones
Los cementerios históricos constituyen verdaderos archivos a cielo abierto. Además de su función como lugar de descanso y recuerdo, conservan expresiones artísticas, símbolos religiosos y testimonios de distintas épocas que permiten comprender la evolución de una comunidad.
En este sentido, el Cementerio de Humboldt representa un valioso patrimonio cultural que refleja las raíces de la localidad y el legado de las generaciones que contribuyeron a su crecimiento. A través de este circuito, se busca fortalecer el vínculo de los vecinos con su historia y promover la preservación de estos espacios de memoria.
Inscripciones abiertas con cupos limitados
Desde la organización informaron que la actividad contará con cupos limitados, por lo que se solicita a los interesados realizar una inscripción previa.
Para participar, los vecinos deberán comunicarse al WhatsApp 3496-579251, indicando nombre y apellido para quedar registrados.
La convocatoria está abierta a toda la comunidad y representa una oportunidad para redescubrir el patrimonio local desde una mirada histórica, cultural y educativa, en un recorrido que promete rescatar historias, anécdotas y recuerdos que forman parte de la esencia de Humboldt.