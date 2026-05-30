Departamento Las Colonias

Un viaje al pasado entre mausoleos y monumentos: llega el Circuito Histórico del Cementerio de Humboldt

La localidad llevará adelante una nueva edición del Circuito Histórico por su cementerio comunal, una propuesta cultural y patrimonial que invita a vecinos y visitantes a conocer las historias, personajes y monumentos que forman parte de la memoria colectiva de la comunidad. La actividad se realizará el domingo 14 de junio a las 15 y contará con cupos limitados.