Departamento San Martín

Tras 17 años, Sastre volvió a tener un plan habitacional estatal

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Santa Fe, pone fin a casi dos décadas de postergación en la cabecera del departamento San Martín. Hubo más de 80 familias inscriptas para las 12 unidades construidas en el predio de la ex fábrica Sasort.