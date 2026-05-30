En lo que se consolidó como un hito histórico para la comunidad, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó a cabo el esperado sorteo de 12 nuevas unidades habitacionales en Sastre. El acontecimiento corta con 17 años sin construcción ni adjudicación de planes de viviendas públicos en la localidad, transformando una larga demanda en una realidad concreta para las familias adjudicatarias.
Tras 17 años, Sastre volvió a tener un plan habitacional estatal
La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Santa Fe, pone fin a casi dos décadas de postergación en la cabecera del departamento San Martín. Hubo más de 80 familias inscriptas para las 12 unidades construidas en el predio de la ex fábrica Sasort.
La gestión del proyecto se ejecutó bajo la órbita de la Secretaría de Hábitat y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, demandando una inversión oficial que superó los $877 millones para la edificación de las estructuras y el desarrollo de toda la infraestructura urbana adyacente.
La intendente de la cabecera del departamento San Martín, María del Carmen Amero, remarcó el profundo valor de la iniciativa dentro del plan de gestión que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro.
«Es un día emocionante e importante. Hoy cubrimos una demanda de un 10% o 15% de la cantidad de inscriptos. Esta es una promesa de campaña de 2023. Es un momento histórico y por el cual luché mucho», indicó en diálogo con este medio.
En la misma línea, la jefa de la intendencia local adelantó que ya se encuentran realizando gestiones con la Casa Gris para avanzar con la llegada de un nuevo programa que de soluciones a la problemática habitacional.
«Estamos hablando con Provincia por un nuevo plan y por otras dos manzanas que se encuentran detrás del Samco. Estamos trabajando con la Cooperativa Horizonte, una tarea que será una gran oportunidad para la localidad porque son 44 lotes. La Municipalidad va a vender el terreno a un precio económico para que la comunidad pueda acceder a su hogar», sostuvo.
Detalles del sorteo y los postulantes
El proceso administrativo y la confección del padrón definitivo arrojaron un reflejo de la alta demanda habitacional que arrastraba la ciudad. Los inscriptos aptos para participar del sorteo se dividieron bajo el esquema técnico de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, llegando a las 100 familias aproximadamente.
Cabe destacar que el sorteo funciona como una preselección. A partir de ahora, los 12 titulares y sus respectivos suplentes ingresarán a una etapa de evaluación socioeconómica exhaustiva. Asimismo, se abrirá un período de cinco días para recibir denuncias ciudadanas, garantizando la total transparencia de las declaraciones juradas antes de la entrega definitiva de las llaves.
Infraestructura y características de los hogares
Las 12 viviendas se levantaron en un terreno de alto valor simbólico para Sastre: los predios de la ex fábrica de golosinas Sasort, un lote adquirido y acondicionado localmente en un esquema coordinado entre el Ejecutivo provincial y el municipio.
Cada una de las unidades cuenta con una superficie de 61,73 metros cuadrados cubiertos y están equipadas con dos dormitorios, cocina, estar-comedor y lavadero. Además, cuentan con conexión completa a los servicios básicos.
Además del levantamiento de las viviendas propiamente dichas, el proyecto integró una transformación del entorno que incluyó obras de saneamiento de desagües pluviales, la instalación de una red aérea de media y baja tensión, la consolidación de la red vial con estabilizado granular, nuevas veredas con rampas peatonales y la arborización de los espacios verdes del flamante barrio.