Los XIII Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a la ciudad capital como una de sus sedes, se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre. Del evento participarán más de 4.000 deportistas de la región, representando a 15 delegaciones de Sudamérica y el Caribe. En total, se competirán 60 disciplinas distribuidas en 43 deportes.
De cara a los Suramericanos, en Santa Fe podrían abrirse al turismo conventos y otras joyas históricas
Desde el municipio se están realizando diversas reuniones con referentes de varios institutos. La intención: lograr consensos para que, durante el evento deportivo, los visitantes conozcan las “gemas” patrimoniales de los santafesinos.
De cara a este megaevento, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante una inversión superior a los 90 millones de dólares destinada a obras de infraestructura. Entre ellas se destacan la construcción de villas deportivas con capacidad para 3.500 camas y la adecuación de centros de alto rendimiento en las ciudades sede: Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Ante la llegada de miles de personas entre atletas, dirigentes, acompañantes y turistas, la capital provincial cuenta con un diferencial que busca potenciar: su patrimonio histórico y arquitectónico. Monumentos, edificios emblemáticos y espacios cargados de memoria conforman una oferta cultural que las autoridades pretenden poner en valor durante la competencia.
Identidad histórica
Según pudo saber El Litoral, la Municipalidad de Santa Fe mantiene reuniones con representantes de distintos institutos históricos, entre ellos el Instituto Lopeciano, el Instituto Artiguista, el Instituto Belgraniano, el Instituto Sarmientino, el Instituto Sanmartiniano y la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe.
El objetivo es aprovechar el marco de los Juegos Suramericanos para revalorizar la memoria histórica local, difundir la figura de próceres santafesinos y nacionales, y promover aquellos espacios patrimoniales que distinguen a la ciudad por su riqueza cultural e histórica.
“Lo que hicimos junto al intendente Juan Pablo Poletti fue convocar a referentes de estos y otros institutos para analizar la posibilidad de recuperar y difundir nuestra historia local y provincial, que posee un enorme valor, en el contexto de los Juegos Suramericanos”, confirmó a El Litoral el coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad.
Como parte de estas acciones, se llevaron adelante actividades de divulgación histórica, entre ellas una conferencia dedicada a los 200 años del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú y su vinculación con la Constitución Nacional.
“Con su sermón del 9 de julio de 1853 terminó de consolidar el proceso constitucional de la República Argentina”, destacó Hadad. Asimismo, se impulsaron actividades alusivas a la Revolución de Mayo.
La figura del Brigadier López
Otra de las iniciativas se desarrolló junto al Instituto Lopeciano, entidad dedicada a preservar y difundir la figura del Brigadier Estanislao López. En ese marco, la Municipalidad impulsó un petitorio y se lo entregó a la senadora Carolina Losada para que el caudillo santafesino sea reconocido oficialmente como héroe nacional.
Días después, la legisladora presentó un proyecto orientado a incorporar el estudio de la figura de López en las currículas de los establecimientos secundarios de todo el país.
“Todo esto forma parte de un trabajo conjunto con las instituciones históricas, enfocado en rescatar el valor simbólico y la trascendencia que tienen la ciudad de Santa Fe y sus próceres para la historia argentina”, enfatizó el funcionario.
Patrimonio y turismo cultural
Uno de los espacios que integra esta agenda de trabajo es el Convento de San Francisco. Según explicó Hadad, en numerosas ocasiones el lugar permanece cerrado debido a la falta de guías o personal disponible.
“Por eso buscamos, a través de estas reuniones, analizar alternativas para potenciar su valor histórico y turístico, al igual que el de otros sitios con un patrimonio invaluable, teniendo en cuenta la cercanía de los Juegos Suramericanos 2026”, indicó.
Entre las propuestas en evaluación figura la organización de visitas guiadas durante el desarrollo del evento. La iniciativa cobra especial relevancia considerando que el Parque del Sur será uno de los escenarios principales de algunas disciplinas, lo que incrementará el flujo de visitantes en la zona.
En ese sentido, también se analiza la posibilidad de ampliar horarios de apertura y reforzar las medidas de seguridad.
La ciudad cuenta con cuatro monumentos históricos nacionales: el Convento de San Francisco, la Manzana Jesuítica -antiguo complejo de los jesuitas-, la Catedral Metropolitana y el Convento de Santo Domingo. Se trata de verdaderas joyas patrimoniales que constituyen parte esencial de la identidad santafesina.
“Esta propuesta todavía se encuentra en etapa de diálogo y construcción de consensos. No hay definiciones concretas, pero existe una muy buena predisposición de todos los sectores involucrados. Los Juegos Suramericanos representan una oportunidad extraordinaria para que visitantes de otros países conozcan la historia de Santa Fe”, concluyó Hadad.