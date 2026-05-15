Ciudad capital

¿Fin del mandato nupcial? Qué pasa en Santa Fe con los matrimonios, uniones convivenciales y divorcios

Los vínculos afectivos se transforman a la par de los cambios de época. Cómo han sido las dinámicas maritales, las rupturas jurídicas y las uniones convivenciales de acuerdo a estadísticas de las series históricas.