La Municipalidad de Santa Fe, en conjunto con la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), presentó el informe preliminar del programa "Santa Fe Cómo Vamos" correspondiente al año 2025. Este documento, se erige como una herramienta técnica esencial para evaluar el impacto de las políticas públicas y ajustar el rumbo de la gestión local.
Santa Fe Cómo Vamos: cuáles fueron los avances y desafíos de la ciudad en 2025
El relevamiento elaborado por la Municipalidad y la Bolsa de Comercio analizó indicadores vinculados a movilidad, economía, ambiente y calidad de vida, con datos que servirán para definir futuras políticas públicas.
El intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de contar con evidencia sólida: “Es un informe preliminar pero queríamos ya gestionar y analizar datos del 2025 lo más cercano al año vencido posible y en esos datos poder estar potenciando y afirmando o reafirmando las políticas de gestión”.
Seguridad vial y movilidad
Uno de los ejes críticos del informe es la movilidad. A pesar del incremento sostenido del parque automotor y de motos desde 2010, el municipio reportó un descenso en la accidentología vial, resultado, según el intendente, de una campaña agresiva de control y concientización.
En este marco, Pía Giménez, directora de Estadísticas de la Municipalidad, subrayó la importancia de las alternativas de transporte: “El crecimiento no solamente de infraestructura, de bicis y de estaciones, sino también de la apropiación por parte de los vecinos de la ciudad al sistema”.
Esta tendencia ayuda a mitigar la presión sobre el tráfico vehicular convencional, sumado a intervenciones clave como la pavimentación y el mejorado pétreo, que ya alcanza más de 1.000 cuadras en toda la ciudad.
Contexto económico
Por su parte Lucrecia D’Jorge, directora del Centro de Estudios y Servicios de la BCSF, contextualizó los resultados en el marco nacional: “La ciudad de Santa Fe no escapa del contexto nacional y provincial. Estamos hablando de un año bastante difícil con muchos vaivenes en términos económicos”.
No obstante, el informe resalta una fortaleza estructural de la capital santafesina. “La ciudad tiene un nivel del valor de la tonelada exportada que quintuplica al promedio de la provincia”, enfatizó D’Jorge. Este diferencial representa una oportunidad estratégica que, según las autoridades, debe servir para generar un efecto derrame que mejore las condiciones de vida de la población.
Asimismo, destaca avances significativos en la gestión ambiental, donde la política de ecopuntos ha logrado consolidarse como un pilar fundamental. Según los datos oficiales, el 46,5% de las toneladas de residuos recolectadas provienen de la red de ecopuntos.
Articulación institucional
Más allá de la presentación de cifras, el presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Durando, subrayó que la institución desempeña una función de "facilitador" estratégico para que las políticas públicas no se basen en suposiciones, sino en evidencia científica y datos concretos.
Durando enfatizó que el valor real de la institución radica en su capacidad de generar datos que permitan a los funcionarios "dar vuelta e ir a las autoridades pertinentes". Según el presidente de la Bolsa, este proceso permite que una solicitud de fondos o de obra deje de ser un pedido político para convertirse en una necesidad justificada técnicamente.
Para la institución, el éxito de la gestión pública depende directamente de esta colaboración técnica, donde la evidencia estadística actúa como el hilo conductor de cualquier plan de crecimiento provincial.
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Si bien los indicadores de 2025 muestran una tendencia positiva en gestión de residuos y una leve mejora en el empleo hacia finales del año, el desafío para 2026 será consolidar estos números frente a un contexto económico que, aunque complejo, comienza a ofrecer señales de estabilidad en la administración pública local.