Entrevista con Corina Rodríguez Enríquez

Reforma Laboral: "Nada de lo nuevo en el mundo del trabajo está en la ley"

La economista especializada, entre otros temas, en políticas de cuidado, hace un punteo de las materias que están ausentes en la norma que rige desde el 6 de marzo, y tienen mayor impacto en mujeres y diversidades. Más que "modernizar, retrocede", advierte. Un modelo "homogéneo" de trabajador.