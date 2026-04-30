Con una amplia convocatoria y la participación de referentes del ámbito sindical, académico, judicial y gubernamental, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario la Jornada de Actualización sobre la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, organizada por la Fundación Centro de Estudios e Investigación del Trabajo (FUCEIT) junto al Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe.
Más de 250 profesionales del mundo del trabajo debatieron en Rosario la Ley de Modernización Laboral
El encuentro, realizado el 29 de abril en modalidad presencial, reunió a más de 250 participantes vinculados al mundo del trabajo.
El encuentro, realizado el 29 de abril en modalidad presencial, reunió a más de 250 participantes vinculados al mundo del trabajo, consolidándose como un espacio de debate plural y de alto nivel técnico sobre los desafíos actuales del ámbito laboral.
La apertura estuvo a cargo de Sergio Aladio, Secretario General del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, quien destacó la importancia de generar ámbitos de discusión con todos los sectores involucrados:
“Los cambios en el mundo laboral requieren diálogo, responsabilidad y una mirada realista sobre la situación de los trabajadores”, expresó.
Durante la jornada se abordaron temas centrales como el trabajo en plataformas digitales, la reforma laboral, la negociación colectiva, los conflictos laborales y los riesgos del trabajo, con la participación de reconocidos especialistas del derecho laboral y la economía.
Asimismo, el evento contó con la presencia del Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Fabián Bastia; del Ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald “Coco” Bascolo; y del Secretario de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Bueno, lo que reafirmó la importancia institucional del encuentro y la necesidad de articular políticas públicas en conjunto con los distintos actores sociales.
El cierre incluyó un panel sobre los desafíos actuales de las relaciones laborales, donde se remarcó la necesidad de construir consensos que permitan avanzar hacia un modelo laboral más moderno, inclusivo y equitativo.
Desde la organización destacaron el éxito de la convocatoria y la calidad de los debates, subrayando que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el diálogo social y a generar propuestas concretas frente a los cambios que atraviesa el mundo del trabajo.
La jornada se consolidó así como un espacio de referencia en la región para el análisis y la construcción colectiva de políticas laborales con mirada de futuro.