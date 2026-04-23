La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la medida cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma laboral aprobada este año en el Congreso. Con esta decisión, la normativa vuelve a entrar en vigencia en los puntos que habían quedado sin efecto por un fallo de primera instancia.
La Cámara del Trabajo restituyó la vigencia de 82 artículos de la reforma laboral
La decisión judicial dejó sin efecto la suspensión previa y permitió que vuelvan a aplicarse varios puntos de la normativa laboral que habían quedado frenados por una cautelar.
La Sala VIII del tribunal laboral resolvió dejar sin efecto la suspensión dispuesta previamente por el juez nacional Raúl Ojeda. De este modo, los artículos cuestionados de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 recuperan su aplicación en todo el territorio nacional.
El fallo anterior había detenido parcialmente la implementación de la reforma, generando un escenario de incertidumbre sobre el alcance de varios de sus puntos centrales.
Efecto suspensivo
En su resolución, la Cámara también determinó que la apelación presentada por el Estado tenga “efecto suspensivo”. Esto implica que la decisión de primera instancia queda sin aplicación mientras continúa el trámite judicial en instancias superiores.
Con esta definición, el tribunal restituye la vigencia de los artículos cuestionados hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo.
El planteo de la CGT
La medida cautelar que había frenado la reforma fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La central sindical argumentó que varios artículos de la reforma laboral vulneraban principios constitucionales vinculados con la progresividad de los derechos laborales y la protección del trabajador.
Ese planteo fue el que derivó en la suspensión inicial de parte de la normativa, ahora revertida por la decisión de la Sala VIII.
Alcance del fallo
Con este nuevo pronunciamiento, la reforma laboral vuelve a tener plena vigencia en los puntos alcanzados por la cautelar. Sin embargo, el expediente continuará su curso en la Justicia, donde deberá resolverse de manera definitiva la validez o no de los artículos cuestionados.
Mientras tanto, el marco legal recupera su aplicación y abre una nueva etapa de debate sobre el alcance de la modernización laboral impulsada por el Congreso.