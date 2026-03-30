El Gobierno apelará el fallo que suspendió artículos de la reforma laboral

El Gobierno apelará el fallo que suspendió provisoriamente más de 80 artículos de la reforma laboral, anunció el Ministerio de Capital Humano tras la presentación de la Confederación General del Trabajo ante la Justicia federal el 30 de marzo de 2026. El comunicado oficial señaló que la cartera a cargo de Sandra Pettovello, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, buscará revertir la suspensión y que agotará las instancias judiciales necesarias para garantizar la vigencia de la norma.
El Ministerio defendió la reforma laboral aprobada por amplia mayoría en el Congreso y sostuvo que la reforma es clave para la generación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. En su pronunciamiento la cartera cuestionó la presentación sindical y afirmó que detrás del cuestionamiento hay intereses corporativos y sectoriales que intentan frenar los cambios.
El fallo que suspendió los artículos fue firmado por el juez Raúl Ojeda del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que hizo lugar a la medida cautelar promovida por la Confederación General del Trabajo. En la resolución el magistrado advirtió sobre una posible afectación de derechos constitucionales y el riesgo de un perjuicio inminente para los trabajadores, lo que motivó la suspensión provisional hasta que la Justicia resuelva el fondo.
Tras el fallo, el Ministerio de Capital Humano ratificó su “firme compromiso” con la ley y adelantó que agotará “todas las instancias judiciales necesarias” para defender la reforma. El Gobierno apelará la medida y buscará revertir la suspensión mediante el patrocinio legal de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Por qué el Gobierno apelará la suspensión
El plan del Gobierno apelará la suspensión por la vía judicial y el Ministerio explicó que recurrirá a instancias superiores con el patrocinio del Estado. El argumento oficial destaca que la reforma laboral fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso y que la norma debe regir para fomentar Trabajo formal y mejorar la competitividad.
El comunicado de Capital Humano.
En su comunicado el Ministerio rechazó el cuestionamiento planteado en la presentación y señaló que responde a intereses corporativos y sectoriales; desde la cartera consideraron que la apelación es necesaria para preservar la seguridad jurídica vinculada a la reforma laboral y a los artículos cuya aplicación quedó suspendida.
El recurso que promoverá el Gobierno apelará además la interpretación del juez sobre la posible afectación de derechos constitucionales, con la intención de que se restablezca la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el fondo del conflicto laboral.
Qué dijo la presentación de la CGT
La presentación que impulsó la Confederación General del Trabajo fue encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo; en ese escrito la Confederación cuestionó la constitucionalidad de distintos puntos de la reforma y pidió la suspensión de su aplicación.
El fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, firmado por el juez Raúl Ojeda, hizo lugar a la medida cautelar y suspendió más de 80 artículos de la ley 27.802 al considerar que podría haber una afectación de derechos constitucionales y un perjuicio inminente para los trabajadores.
La presentación que impulsó la Confederación General del Trabajo fue encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.
La resolución judicial que suspendió los artículos tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente mientras la Justicia examine el fondo del planteo; en paralelo, la presentación sindical y la respuesta del Ministerio colocan el conflicto laboral en una nueva instancia judicial que ahora continuará con recursos de apelación.
Como consecuencia institucional, el Gobierno apelará la decisión y la disputa judicial podría escalar en las próximas instancias; mientras tanto, las partes seguirán ante los tribunales para dirimir la validez de la reforma y la extensión de la suspensión.
En tanto, la suspensión dictada por el juez no afectó la vigencia de los convenios colectivos de Trabajo, que continúan en vigor, y la litis seguirá su curso judicial con implicancias directas sobre el ámbito laboral.