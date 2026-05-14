El nuevo informe estadístico -de carácter preliminar- Santa Fe Cómo Vamos (SFCV) 2025, elaborado por la Municipalidad de Santa Fe y la Bolsa de Comercio local, es una suerte de radiografía, de diagnóstico sobre las distintas dinámicas demográficas, sociales, productivas, educativas y económicas -etcétera- de la ciudad capital.
En 2 años, las infracciones de tránsito aumentaron 20% en Santa Fe: cuáles fueron las más frecuentes
El dato surge del informe preliminar Santa Fe Cómo Vamos 2025. A su vez, las actas labradas por contravenciones viales subieron 17% entre el 2024 y el año pasado. La delgada línea entre convivencia ciudadana, inconductas y más controles.
Cómo se comportan los ciudadanos en el ecosistema del tránsito es otro de los indicadores relevados. Como ha advertido El Litoral en varias notas publicadas, las inconductas viales se manifiestan a través de las contravenciones cometidas, que están tipificadas en el Régimen de Infracciones y Penalidades (Ordenanza N° 7.882 y modificatorias).
Con todo, en el aludido relevamiento hay un dato revelador: la cantidad de infracciones de tránsito registradas en el 2024 fueron 397.077; y las de 2025, 475.407. Esto indica que el incremento porcentual fue, en tan sólo un año, del 19,7%.
Es un porcentaje elevado si se considera que el tiempo medido es de tan solo un año. A su vez, las actas de infracciones viales que fueron efectivamente realizadas por el personal de control representaron, en el comparativo interanual, una suba del 17%: las actas en 2024 fueron 388.508, mientras que el año pasado contabilizaron 454.822.
Se aclara en el estudio que las fuentes de estos datos son del gobierno local y la Bolsa de Comercio en base a los datos provistos por la Secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana municipal.
Principales infracciones
Por lejos, la contravención que más se comete -en términos nominales- en Santa Fe capital es el estacionamiento sin registrar, o no abonar el uso de la dársena del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM). En 2024, se reportaron 174.744 infracciones de este tipo, contra 209.845 de 2025: 20% de incremento de un período a otro.
Bastante por debajo se encuentra otra contravención muy común: estacionar en mano prohibida (en doble fila, en el lado de la calle donde la señalización lo prohíbe). En 2024, se registraron 78.883 infracciones por esta falta, contra 100.928 del año pasado. Ello representa un 28% de aumento en el comparativo interanual.
En tercer lugar, aparece una “buena”: luego de que el Concejo sancionara en marzo del año pasado una ordenanza que endureció las multas por exceso de velocidad (particularmente por las “picadas” en la Costanera), estas contravenciones registraron una disminución: cayeron de 75.247 en 2024 a 56.021 en 2025: un 25,5% menos.
Teniendo en cuenta el valor actual de la Unidad Fija (UF) base de cálculo del costo de las multas, en la actualidad por disputar carreras en la vía pública (“picadas”), la sanción dineraria va entre 2.500 UF ($5.112.500, mínima) hasta 8.000 UF ($16.360.000 de máxima) e inhabilitación para conducir de entre uno y dos años.
Semáforo en rojo
Estacionar en lugar prohibido (en un carril exclusivo, en sendas peatonales, en ochavas o bloqueando rampas para personas con discapacidad, por ejemplo) figura como la cuarta infracción más frecuente: subió en el interanual 2024/2025 un 21,3%.
Pero luego surge un dato preocupante: las infracciones por cruzar el semáforo en rojo fueron 8.801 en el año 2024, y en 2025, 17.944: el incremento porcentual fue del 103%.
Cabe recordar que en octubre del año pasado el gobierno local, con el apoyo técnico de la UTN Santa Fe, implementó por primera vez el labrado de actas por infracciones en el tránsito a través de “fotomultas” para motociclistas en la ciudad. Para autos, como se sabe, esta modalidad ya existía.
Las más de 35 cámaras que sacan fotomultas sobre las arterias y avenidas de esta capital fueron actualizadas tecnológicamente. Con lo cual, habrá que esperar los datos consolidados del SFCV para ver si quizás aparece una caída de ese porcentaje, lo cual revelaría más toma de conciencia sobre la gravedad que implica cruzar en semáforo en rojo.
Las otras infracciones
El informe puntualiza luego sobre las principales infracciones de convivencia y control, dentro del período 2024-2025. Aquí se contabilizan contravenciones relacionadas con el mantenimiento de baldíos, veredas o canteros con malezas; mala disposición de residuos, y de publicidad; comercialización de productos y materiales de construcción.
Si se contabilizan todas estas tipologías de infracciones, en 2024 fueron 16.652, y en el año 2025, 27.500. Con todo, el aumento porcentual de estas contravenciones que afectan a la convivencia ciudadana fue del 65%.
Otro dato llamativo que puede mencionarse es el incremento de las contravenciones relacionadas con los residuos. El estudio no especifica cuáles son estas infracciones, pero puede inferirse que apuntan al arrojo en la vía pública de enseres domésticos, desperdicios, residuos, escombros fuera de los días establecidos, etcétera.
En 2024, se contabilizaron 4.902 contravenciones relacionadas al mal manejo y disposición de residuos, y en 2025, ese número fue de 10.190: así, el incremento porcentual fue del 108% en el comparativo interanual.