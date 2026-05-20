A través de la convocatoria de un concurso privado de precios, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, llamó a la presentación de ofertas económicas para compra de un largo listado de materiales de construcción para un espacio público de la ciudad capital.
Se viene la plaza en homenaje al Papa Francisco en Santa Fe: en qué barrio se ubicaría
El municipio confirmó el proyecto. Y busca comprar materiales de construcción: bolsas de cemento, piedra y arena, entre otros, para el emplazamiento. El recordado Sumo Pontífice falleció en 2025: días atrás se descubrió un busto en su honor.
Esto se da en el marco del Programa “Santa Fe Barrio", una propuesta orientada a mejorar las condiciones de vida de los santafesinos, desde el lugar donde viven y junto con su familia: el barrio aquí aparece como símbolo inmejorable de la pertenencia a un lugar y de punto de encuentro social.
Pero...
Pero hay algo llamativo: en uno de concurso de precios se proyecta adquirir materiales “para la ejecución de solados, senderos interiores, bases de juegos y mobiliarios, canteros y realización de bancos in situ en la Plaza Papa Francisco” (se cita textual la frase de las especificaciones técnicas).
Es cierto que se han hecho paseos temáticos y turísticos en el Colegio Inmaculada (donde Jorge Bergoglio fue maestrillo en su juventud) y en toda la Manzana Jesuítica sobre el recordado Sumo Pontífice, fallecido el 21 de abril de 2025. Incluso se presentó un busto en su honor en el Convento de San Francisco.
Hoy en la ciudad de Santa Fe no hay una plaza con el nombre de Jorge Bergoglio, que al frente de la Iglesia Católica, como Papa, se convirtió en una de las personalidades más destacadas a nivel mundial del siglo XXI. Hubo un proyecto de vecinos autoconvocados de barrio Cabal, en 2014, que no prosperó.
¿Entonces?
¿Se viene un espacio público, una plaza con el nombre y en homenaje al Papa Francisco? Desde el municipio local confirmaron a El Litoral que sí, aunque aclararon que más allá de la compra de insumos, la construcción de este espacio público aún está “verde”, es decir, no hay muchas definiciones.
En las especificaciones técnicas el municipio adquirir 270 bolsas de cemento de 25 kilos, 8 bolsones de arena y misma cantidad de piedra partida, 4.500 ladrillos comunes, barras de hierro de distintas medidas, varios kilos de alambre de fardo, 20 bolsas de plasticor de 25 kilos y 8 fletes para los envíos de todo el material.
Sí aseguraron que estará en Colastiné Norte, en la zona de la Vía Muerta. En ese distrito costero, cabe recordar que el Padre Axel Arguinchona fue designado como párroco de la parroquia “Nuestra Señora de Belén”, sita en la Ruta 1 Km 2,7 (calle Mario Mendoza y Calle Los Duraznos), del mencionado barrio.
“De momento, lo que se intenta es empezar a comprar los materiales. Luego habrá más definiciones...”, deslizaron luego las fuentes oficiales del municipio consultadas por este diario.
En los próximos días habrá una reunión entre las autoridades municipales y religiosas para empezar a definir detalles. “El Padre Axel es quien viene insistiendo con el proyecto, estamos muy orgullososo. Y desde el gobierno local tratamos de apoyar esto”, dijeron otras fuentes consultadas por El Litoral.
Sobre el Programa
Santa Fe Barrio se propone trabajar en todo momento con los vecinos y su entorno, desde la cercanía para conocer la forma en que piensan, sienten y actúan; así se conocen las principales problemáticas barriales que enfrentan día a día”, dijeron fuentes del gobierno local.
Cada intervención se planifica “con el trabajo en equipo con diversas áreas municipales, y desde un enfoque integral con diagnósticos basados en datos y en la escucha de los vecinos e instituciones.
“Se habilita además la participación y el involucramiento ciudadano para construir un nuevo vínculo entre vecinos y municipio”, adujeron luego.
Según el informe preliminar Santa Fe Cómo Vamos (SFCV), durante todo 2025 en el marco del programa se intervinieron 9 barrios: Nueva Esperanza, San José, Santa Rita II, Pompeya, Acería, Abasto, René Favaloro, Loyola (norte y sur) y Liceo Norte, “con acciones de mantenimiento vial, espacio público, limpieza y salud animal, entre otras”.
“Santa Fe Barrio busca fortalecer los lazos de los vecinos en sus lugares de residencia. Nosotros apuntamos no sólo a lo que son intervenciones físicas (infraestructura urbana), sino que trabajamos mucho en lo social”, le había dicho a El Litoral Melina Pepermans, subsecretaria de Descentralización municipal.
“En Santa Marta (durante el año pasado), pudimos limpiar un microbasural enorme y generar allí una placita. Hoy, ese espacio público es el centro de reunión del barrio. Nos llena de orgullo, porque los vecinos lo cuidan y apropiaron entre ellos”, había contado a modo de ejemplo.
Y recordaba que en barrio Yapeyú, se generó la Plaza de los Amigos del Ciego, que surgió después de haber hecho todas las intervenciones físicas (limpieza, ripiado, luminarias, etcétera) hasta generar en una esquina, que era un “mega basural”, ese espacio público que es temático.