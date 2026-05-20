Ciudad capital

Se viene la plaza en homenaje al Papa Francisco en Santa Fe: en qué barrio se ubicaría

El municipio confirmó el proyecto. Y busca comprar materiales de construcción: bolsas de cemento, piedra y arena, entre otros, para el emplazamiento. El recordado Sumo Pontífice falleció en 2025: días atrás se descubrió un busto en su honor.