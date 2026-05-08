En una jornada cargada de simbolismo y emoción, la ciudad de Santa Fe rindió tributo este viernes al legado de Jorge Bergoglio. En el marco de un acto que contó con la presencia de autoridades locales, representantes de la Mesa del Diálogo y la comunidad educativa, se llevó a cabo el descubrimiento de un busto conmemorativo en el histórico Convento de San Francisco.
Santa Fe homenajeó al Papa Francisco con el primer busto en su honor
El reconocimiento se realizó en el Convento de San Francisco con la participación de autoridades, religiosos y representantes de instituciones locales, destacando el vínculo de Jorge Bergoglio con la capital provincial y su mensaje de cercanía con la comunidad.
La iniciativa buscó no solo reconocer la figura del Sumo Pontífice, sino también poner en valor su mensaje de compromiso social y su estrecho vínculo histórico con la capital provincial.
Un símbolo para la ciudad
La instalación de esta pieza artística representa un hito para la ciudad, siendo el primer busto del Papa Francisco en Santa Fe. El senador provincial "Paco" Garibaldi destacó la relevancia de este homenaje, haciendo hincapié en la conexión física y espiritual de Bergoglio con el entorno local.
“Es muy importante para resaltar a la persona, a su legado, a lo que significó el Papa Francisco para toda la humanidad. Porque su papado dejó mensajes muy claros en sus palabras, en su acción, en su coherencia que creo que marcaron al mundo entero”, expresó Garibaldi.
Asimismo, el legislador recordó el paso del entonces joven jesuita por las instituciones santafesinas: “Tenemos que realzar su figura porque él pasó por estas calles, pisó estas baldosas que estamos pisando en este momento. Estuvo en este convento, acá estuvo en la escuela Inmaculada dando clases, estuvo durmiendo en lo que es el aula 35 hoy”.
Valores franciscanos
El busto se encontrará en las galerías del convento, en un espacio que permite el acceso tanto de los fieles como de los visitantes ocasionales. María Esmeralda Vídela, directora general y representante del centro educativo franciscano, explicó que la elección del nombre "Francisco" por parte del Papa se basó en los valores de San Francisco de Asís y su mirada hacia los más necesitados.
“Nos parecía interesante poder tener el busto en las galerías, va a estar detrás de la imagen de San Francisco como para hacer un correlato de su figura y que la gente lo pueda ver”, señaló Vídela. Además, resaltó el simbolismo de la orientación de la obra: “La mirada que va a tener el busto es hacia la ciudad para que pueda seguir viendo y acompañando la ciudad como lo hacía cuando era joven”.
Historia, fe y la identidad local
El acto también coincidió con una fecha de gran peso para la orden, según relató el fray Julio Jorge Stipech, fraile guardián del convento. El religioso manifestó su alegría por el reconocimiento, vinculándolo con los 800 años del paso a la inmortalidad de San Francisco de Asís y recordando la cercanía de Jorge Bergoglio con los frailes durante su estancia en la provincia.
“Jorge Bergoglio era muy compañero de los frailes cuando estuvo aquí en Santa Fe. Me puse muy alegre porque dije: 'Bueno, se ve que son los destinos de Dios de que Francisco el primer lugar que haya elegido sea este'”, afirmó el fray Stipech.
El religioso también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la identidad santafesina y la necesidad de revalorizar a otros próceres locales, como el Brigadier Estanislao López: “Puede hacer que con esta unión del Papa Francisco, la lucha por darle más conocimiento al brigadier podamos estar mejor”, concluyó, anhelando que ayude a fortalecer la memoria histórica de la comunidad.