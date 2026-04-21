La Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, llamó a la presentación de ofertas económicas en cuatro concursos privados para la compra de una batería de insumos que serán destinados al desarrollo en la ciudad capital de talleres de formación laboral, en el marco del programa “Nueva Oportunidad”, que impulsa el gobierno provincial.
Con la compra de insumos, Santa Fe refuerza un plan de formación laboral: en qué consiste
El municipio convocó a cuatro concursos de precios para adquirir elementos de ferretería, peluquería e insumos deportivos. Es en el marco del programa provincial “Nueva Oportunidad”, que apunta a la inclusión social de jóvenes.
“Nueva Oportunidad, construyendo comunidad” es un programa de inclusión social que lleva adelante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Está destinado a jóvenes de entre 12 y 35 años que se encuentren en situación de criticidad social, o que viven en contextos violentos y hostiles, y en precarias condiciones materiales de vida.
Entre sus objetivos específicos se destaca “fortalecer los vínculos entre los jóvenes con su barrio y su localidad, para afianzar las redes de integración con la comunidad; impulsar el protagonismo de los jóvenes, acompañando espacios grupales de formación, intercambio y discusión que constituyan ámbitos de referencia”, explican fuentes provinciales.
Incentivo, trayectos y “Tercer Tiempo”
También, “promover el abordaje de situaciones singulares fortaleciendo y acompañando las intervenciones de los equipos territoriales, con los soportes técnicos necesarios para su implementación”.
La ejecución del programa se apoya en tres ejes fundamentales: el incentivo económico, los trayectos pedagógicos y los espacios de re-trabajo o “Tercer Tiempo”.
Con todo, los gobierno municipales pueden celebrar convenios con organizaciones civiles para festivales, talleres, trayectos formativos (vinculados a un oficio), mesas de convivencia, trayectos pedagógicos, entrega de becas para chicas y chicos de 16 a 35 años y materiales para la franja comprendida entre los 12 y 15 años.
Qué se pretende adquirir
Las aperturas de las ofertas económicas tendrán lugar en los próximos días en la dirección de Compras del Palacio Municipal. Uno de los insumos que pretende adquirir la actual gestión municipal es para los talleres sobre peluquería y barbería, siempre dentro del marco del Programa “Nueva Oportunidad”.
Así, las erogaciones municipales serían para la compra de - por ejemplo- tijeras para corte de pelo (distintos formatos); rociadores profesionales; máquinas de cortar pelo tipo “patilleras”; peines, cepillos tipo brocha; navajas para barbería del tipo profesional, entre otros.
También, cepillos quitapelos con talquera; espejos de mano; secadores de cabello; afeitadoras; shampoos neutros y nutrición capilar; planchitas de pelo, tinturas, etcétera.
El deporte y varios oficios clave
Para los talleres relacionados con la capacitación en deporte, se convocó a compulsa de precios para adquirir infladores de pelotas, pecheras deportivas para niños y adultos de colores naranja y amarilla fluor; sogas para saltar; pelotas de básquet; mancuernas, tobilleras; colchonetas para actividades aeróbicas, entre otros.
Y dentro del rubro ferretería, aparece el pedido de precios para adquirir insumos ligados a oficios y empleos muy requeridos en Santa Fe ciudad hoy, como por ejemplo plomería, instalaciones sanitarias, zinguería, carpintería y albañilería. Todo -se insiste- será destinado a los talleres formativos de “Nueva Oportunidad”.
En este punto, el municipio capitalino proyecta comprar caños de gas termofusión; termofusoras; sella roscas para cañerías de gas natural; carretillas; maderas para carpintería; clavos, tornillos, tarugos, thinner; sierras caladoras, y una prensa para carpintería.
También, mechas de acero, serruchos para maderas; amoladoras; masillas; escuadra de metal y espátulas; cepillo de tipo garlopa para madera; y limas para carpintería, entre muchos otros insumos.
Finalmente, también se adquirirán insumos de librería, los cuales serán destinados a los talleres del programa. Aquí se incluyen témperas de distintos colores; papel crepe; adhesivos vinílicos; esferas de telgopor; porcelana fría; transportadores y compases escolares, entre muchos otros.
Antecedente inmediato
Días atrás, el municipio capitalino entregó certificados de capacitación laboral y social a más de 700 vecinos de la ciudad de Santa Fe que participaron del Programa. En la ocasión, el intendente Poletti ponderaba el valor de la capacitación en el contexto actual.
“Las entregas de certificados son un reconocimiento al esfuerzo. Esto habla a las claras del compromiso, porque en un momento donde el país está complicado, donde hay pocas oportunidades, es muy valorable que cada uno ponga un granito de esfuerzo propio para capacitarse una vez más en otro rubro, en otro oficio, para tener una salida laboral".
“Eso es lo que tenemos los santafesinos: el poder de superación, de poder creer que ya va a venir”, enfatizaba el primer mandatario local.