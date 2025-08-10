Ripio, basurales convertidos en plazas, pertenencia social: cómo avanza el programa "Santa Fe Barrio"
Se trata de un plan de intervenciones integrales que despliega el municipio, con infraestructura urbana y dispositivos socio-recreativos. Hoy se trabaja en Santa Rita II y Pompeya. La proyección es completar 40 barrios antes de que termine 2025.
En Pompeya, las máquinas trabajan en el ripiado de calles. Crédito: Gentileza
El programa “Santa Fe Barrio”, impulsado por la Municipalidad de Santa Fe, no es otra cosa que llevar a las oficinas del gobierno local a las calles de ripio, a ese microbasural que está en una esquina y convertirlo en espacio público, al territorio: busca llegar a esos distritos que quizás padecen más postergaciones y demandas.
Se trata de un plan de intervenciones integrales que incluyen tanto infraestructura urbana, como ripiado, limpieza de basurales, luminarias, podas de árboles, recuperación de espacios públicos, etcétera. Pero también tiene un aspecto social: los agentes van casa por casa, golpean la puerta y escuchan, de primera mano, las demandas de ese vecino de a pie.
En la actualidad, se está interviniendo en los barrios Santa Rita II y Pompeya. La idea es que “Santa Fe Barrio” desembarque en 10 barrios en el segundo semestre de 2025, y alcanzar así los 40 distritos intervenidos y mejorados desde que asumió en el Palacio Municipal el Dr. Juan Pablo Poletti.
Qué es
“Santa Fe Barrio busca fortalecer los lazos de los vecinos en sus lugares de residencia. Nosotros apuntamos no sólo a lo que son intervenciones físicas (infraestructura urbana), sino que trabajamos mucho en lo social”, le dice en diálogo con El Litoral Melina Pepermans, subsecretaria de Descentralización municipal.
Más allá de la inversión municipal y de la decisión política de llegar al territorio, “buscamos que a través de la escucha activa de los vecinos podamos conocer cuáles son sus demandas puntuales y aquello hace que haya una pertenencia en el barrio: por ejemplo, una plaza”, agregó.
En Santa Rita II, se despliega este programa. Crédito: Gentileza
También recordó que en barrio Yapeyú, se generó la Plaza de los Amigos del Ciego, que surgió después de haber hecho todas las intervenciones físicas (limpieza, ripiado, luminarias, etcétera) hasta generar en una esquina, que era un “mega basural”, ese espacio público que es temático.
Segundo semestre
Para este segundo semestre se arrancó con Santa Rita II y Pompeya. La proyección, como se dijo, es desembarcar con este plan en 10 barrios. Dos por mes. “Pero la idea es que desde que empezó la actual gestión municipal, se intervengan 40 barrios en total”, expresó.
En el mapa que acompaña esta nota, se ven en amarillo todos los barrios en lo que ya se intervino con “Santa Fe Barrio”; en verde se ven los distritos donde se está trabajando en este momento momento: Santa Rita II y Pompeya.
Cómo es el trabajo
Primero, se hace un relevamiento físico (de infraestructura escasa o faltante) y social. “Luego, golpeamos casa por casa y hablamos vecino con vecino. Les preguntamos cuáles son sus principales demandas. A partir de allí, más ese relevamiento previo, se diseñan las intervenciones”, contó Pepermans.
Respecto de las intervenciones urbanas, como se dijo, en los barrios se ejecuta ripiado, poda de árboles, luminarias, mejoras de espacios públicos, limpieza de basurales a cielo abierto. “Pero también se despliegan dispositivos socioculturales: los programas de deporte, de cultura, el IMUSA”, puntualizó la subsecretaria.
“Se hace mucho hincapié en fortalecer los horarios de basura, porque como en la ciudad cada barrio tiene su horario de recolección de basura, les insistimos a los vecinos qué días tiene que sacar la basura húmeda y la seca, y los horarios”, adujo.
Lo social y la pertenencia
Pepermans aseguró que el programa focaliza mucho en el aspecto social, en articulación con las entidades de cada barrio intervenido (vecinal, escuelas, parroquia, ONG, comedor comunitario, centros de salud, etcétera). “Si se mejoran los entornos de estas instituciones, se garantiza que las personas lleguen sin dificultades a estos lugares”, subrayó.
Y al estar la gente más cerca de las instituciones, se construye pertenencia. “En esto, la cuestión de los espacios públicos es lo más representativo: porque si el vecino se apropia de ese lugar, lo cuida como propio. Además, trabajamos mucho con la identidad del nombre de las plazas. De todas las que hicimos, sus nombres surgieron de los vecinos. Eso es pertenencia”, resaltó.
En amarillo, los barrios en lo que ya se intervino; en verde, los actuales. Crédito: Gentileza
“Entonces -prosiguió la subsecretaria-, creemos que podemos lograr identidad, pertenencia y el cuidado en la ciudad capital. Porque la Municipalidad puede hacer todos los esfuerzos que tenga con todos los recursos que ponga, pero si el vecino no cuida lo que es suyo, no sirve de nada. Está bueno que a una plaza, por caso, todos la sientan como propia, porque así la cuidan”.
“A veces aparece la idea de que los barrios funcionan como pueblos. Cada barrio tiene una identidad propia. Entonces, cuando hablás con las instituciones, éstas se cuidan entre ellas, y los vecinos se cuidan entre ellos. Eso también es pertenencia”, insistió en el concepto.
Las principales demandas
-Si tuviese que enumerar las principales demandas que les transmiten los vecinos, ¿cuáles serían las más prioritarias?, consultó El Litoral a Pepermans.
-La más reiterada es el estado de las calles. En su momento de la falta de luz, pero ahora eso cambió, desde que tenemos el Plan de Iluminación. También aparece la recolección de basura, por eso hacemos mucho foco en este tema.
Y con relación a las inquietudes que nos trasladan las instituciones del barrio, aparecen cuestiones que son transversales: adicciones y consumos problemáticos. Sin embargo, lo que más notamos son conflictos interpersonales menores entre los vecinos, para lo cual está la mediación.
Política de territorio
-¿Cómo describiría la política de territorio que desempeña la actual administración municipal?
-Desde que empezamos a trabajar todos juntos, el intendente Juan Pablo Poletti nos marcó que la Municipalidad no está en una oficina, sino que está en el barrio. “Está prohibido estar dentro de las oficinas” -risas-. Tenemos que estar con el vecino escuchándolo 24/7. Es la base de la gestión: estar escuchando al vecino.
En cada intervención trabajan unas 20 áreas municipales. Crédito: Gentileza
Juan Pablo (Poletti) siempre nos pide que el vecino sea quien nos marque el ritmo de lo que necesita. Que nosotros no lo marquemos desde la oficina, porque de esa forma nunca lo vamos a saber: entonces, primero hay que ir a oír a la gente. Creo que este lineamiento hacia el barrio es la guía de nuestra gestión de trabajo.
Pienso que es elemental estar en la calle. De hecho, el intendente siempre está, todo el tiempo, tratando de llegar a todos los barrios. Este eje es lo más importante en la política social para nosotros: estar en las calles escuchando a la gente -cerró Melina Pepermans.
