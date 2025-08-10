En la ciudad capital

Ripio, basurales convertidos en plazas, pertenencia social: cómo avanza el programa "Santa Fe Barrio"

Se trata de un plan de intervenciones integrales que despliega el municipio, con infraestructura urbana y dispositivos socio-recreativos. Hoy se trabaja en Santa Rita II y Pompeya. La proyección es completar 40 barrios antes de que termine 2025.