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Zenón Pereyra representará al país en una distinción internacional

El Gobierno Provincial impulsó la candidatura de la localidad en el premio “Best Tourism Villages”, de la ONU Turismo, con el objetivo de acompañar la internacionalización turística y mostrar la diversidad cultural, productiva y humana santafesina.

La localidad participa de la competencia internacional “Best Tourism Villages”, impulsado por Naciones Unidas Turismo.La localidad participa de la competencia internacional “Best Tourism Villages”, impulsado por Naciones Unidas Turismo.
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La localidad de Zenón Pereyra, del departamento Castellanos, fue seleccionada para representar a la Argentina en la distinción internacional “Best Tourism Villages” de ONU Turismo (Naciones Unidas Turismo), luego de la postulación que realizó la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de acompañar la internacionalización de las localidades santafesinas y mostrar la diversidad cultural, productiva y humana.

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La iniciativa “Best Tourism Villages” reconoce destinos rurales de todo el mundo que utilizan el turismo como herramienta de desarrollo, preservación cultural e impulso económico para las comunidades locales. Se trata de una de las distinciones más importantes a nivel global vinculadas al turismo sostenible y al desarrollo territorial.

Ambas participan de e la competencia internacional “Best Tourism Villages”, impulsado por Naciones Unidas Turismo.La localidad participa de la competencia internacional “Best Tourism Villages”, impulsado por Naciones Unidas Turismo.

Al recibir la distinción en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), en Mendoza, la secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Marcela Aeberhard, felicitó a Zenón Pereyra por ser seleccionado “entre 56 pueblos de la Argentina” y pasar a la “fase final” que integran 8 localidades.

Otras ciudades

Las restantes son Mar de las Pampas (Provincia de Buenos Aires), Villa General Belgrano (Córdoba), Cachi (Salta), Tafí del Valle (Tucumán), Puerto Pirámides (Chubut), Villa Sanagasta (La Rioja) y El Trapiche (San Luis). Ahora “ONU analizará las postulaciones. Nuestra Invencible Provincia de Santa Fe está dentro de la nómina de pueblos únicos para recordar”.

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Este reconocimiento permitirá fortalecer el posicionamiento turístico de Zenón Pereyra a nivel nacional e internacional, ampliar sus oportunidades de promoción, generar nuevas posibilidades para emprendedores y prestadores turísticos, y consolidar un modelo de desarrollo basado en la identidad local y la sostenibilidad.

Zenón Pereyra

Ubicada en el centro oeste santafesino, Zenón Pereyra representa la identidad de las pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe, donde la tranquilidad, la vida comunitaria, las tradiciones y el arraigo cultural conforman una experiencia auténtica para quienes visitan el destino.

Zenón Pereyra fue seleccionada como finalista junto a otras siete de la ArgentinaZenón Pereyra fue seleccionada como finalista junto a otras siete de la Argentina

Sus espacios públicos signados por la masonería, la vida institucional activa que se refleja en el icónico Museo Bucci de automovilismo, las celebraciones populares y el vínculo con la producción local son parte de los atributos que posicionaron a la localidad ante el escenario nacional e internacional.

Best Tourism Villages

El programa de Naciones Unidas tiene como objetivo distinguir cada año a pueblos que se destacan como destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, y que sobresalen por preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida comunitarios en sus dimensiones económica, social y ambiental.

Zenón Pereyra fue seleccionada como finalista junto a otras siete de la ArgentinaZenón Pereyra fue seleccionada como finalista junto a otras siete de la Argentina

Entre los requisitos para participar se establece que las localidades deben contar con menos de 15.000 habitantes, estar ubicadas en entornos con fuerte presencia de actividades tradicionales y sostener valores culturales propios de la comunidad.

Los pueblos seleccionados acceden a reconocimiento internacional como destinos turísticos rurales de excelencia, lo que les otorga mayor visibilidad global.

Además, reciben apoyo técnico de Turismo de las Naciones Unidas y sus socios para fortalecer aspectos detectados durante el proceso de evaluación, y pasan a integrar una red internacional de destinos que comparten buenas prácticas en turismo sostenible.

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