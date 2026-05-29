Las firmas SIAT S.A y M. Royo Saciif. y F. fueron las dos oferentes en la apertura de sobres para la provisión de caños para extender el programa de gasoductos de la provincia de Santa Fe. La primera cotizó 26.000.171,20 dólares, mientras que M. Royo Saciif. y F. presentó una oferta de 24.360.329,64 dólares para las cañerías para la construcción de 361 kilómetros de infraestructura para cinco gasoductos troncales que beneficiarán a 35 localidades, alcanzando a unos 44.000 habitantes y cerca de 80 empresas.
Dos firmas compiten para la provisión de caños para la segunda etapa de gasoductos en Santa Fe
La inversión prevista es de 26 millones de dólares. El objetivo es llegar a 44 mil habitantes y a unas 80 empresas. Pullaro insistió en marcar que Santa Fe apuesta al desarrollo productivo.
El gobierno provincial asigna gran importancia a la extensión de los gasoductos y el propio gobernador, Maximiliano Pullaro, encabezó el acto de apertura de ofertas: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción, y el motor productivo que impulse el cambio en la Argentina", remarcó el mandatario. Además del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y del titular de Enerfe, Rodolfo Giacosa, asistieron al acto los presidentes de las dos cámaras legislativas: Felipe Michlig y Clara García.
La licitación, con un presupuesto de algo más de 26 millones de dólares, prevé la adquisición del material para la posterior ejecución de más de 361 kilómetros de infraestructura energética para fortalecer la competitividad industrial, ampliar el acceso al gas natural y acompañar el crecimiento productivo. Más adelante licitarán las estaciones reductoras de presión y luego los trabajos de colocación, precisó Giacosa a El Litoral.
El programa Gasoductos para el Desarrollo contempla la ejecución de 610 kilómetros de gasoductos troncales. Su objetivo es ampliar la capacidad energética de Santa Fe, mejorar la competitividad de las industrias y garantizar el acceso al gas natural para familias, comercios y productores.
La etapa licitada este viernes comprende la compra de las cañerías para la construcción de 361 kilómetros de infraestructura para cinco gasoductos troncales que beneficiarán a 35 localidades, alcanzando a unos 44.000 habitantes y cerca de 80 empresas.
Los proyectos incluyen el Gasoducto del Sudoeste Lechero; el Gasoducto de la Ruta Provincial Nº 20; el Gasoducto de la Ruta Provincial 93-33; el Gasoducto de la Ruta Nacional 34; y el Gasoducto de la Ruta Provincial 14-17s, obras que permitirán extender el servicio de gas natural a localidades de los departamentos San Cristóbal, Castellanos, Belgrano, San Martín, Iriondo, San Lorenzo, Caseros y Constitución.
En tanto, prosiguen la colocación de caños de la primera etapa y el mes venidero esperan tener terminado el tendido en dos de los trazados, dijo el presidente de Enerfe. A fin de año, esperan dar por concluida las tareas de la primera etapa.
Esta segunda etapa comprende los siguientes tramos:
- Gasoducto Ruta 34: Lucio V. López – San Martín de las Escobas
- Gasoducto Rutas 14 – 17s: Coronel Arnold – Villa Mugueta
- Gasoducto Ruta 20: Montes de Oca; Castelar - Crispi
- Gasoducto Ruta 93 – 33: Berabevú – Chañar Ladeado - Cañada de Ucle
- Gasoducto Sudoeste Lechero: San Guillermo; Suardi – Colonia Rosa
El plan se enfoca en transformar la matriz energética provincial para impulsar tanto el bienestar social como la competitividad económica del sector industria.
Puccini
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, definió a los gasoductos como una de las iniciativas más importantes de la actual gestión. "Se trata de una de las obras de infraestructura más estratégicas que estamos llevando adelante. Forma parte de un plan para que Santa Fe llegue mejor preparada cuando la economía argentina vuelva a crecer".
El funcionario explicó que la inversión permitirá mejorar la matriz energética provincial, reducir costos para quienes producen y generar nuevas oportunidades de desarrollo local. "Estamos bajando costos operativos, mejorando condiciones para la producción y generando empleo", afirmó.
"Obra pública es desarrollo, igualdad"
"Parece mentira estar llevando adelante una licitación de estas características en un momento en el que el Estado nacional se retira de muchas áreas. Sin embargo, estamos convencidos de que la única manera de sostener la economía de una provincia es invirtiendo para que el sector privado pueda generar empleo, crecimiento y desarrollo", afirmó Pullaro en el acto licitatorio.
"La obra pública es desarrollo, es igualdad y no es corrupción. Además, la inmensa mayoría de las licitaciones que impulsamos terminan adjudicándose por debajo de los presupuestos oficiales previstos", señaló.
Pullaro destacó el impacto que tendrá la llegada del gas natural a las localidades alcanzadas por el programa. "Para las industrias implicará una reducción cercana al 60 % en los costos energéticos y del 18 % en los costos operativos. Eso significa más empleo, más capacidad productiva y mayores niveles de competitividad".
El gobernador afirmó que "este es el momento de hacer las obras de infraestructura que necesita la provincia. Cuando podamos terminar y mostrar todo lo que estamos ejecutando, Santa Fe no solo será un ejemplo de cómo se realiza obra pública de manera eficiente, transparente y sin corrupción, sino que será el motor productivo que impulse el cambio en la República Argentina".