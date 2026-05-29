Este viernes por la mañana se realizará la apertura de sobre en el marco de la licitación del gobierno de la provincia de Santa Fe para la segunda etapa “Gasoductos para el desarrollo”.
Santa Fe licitará la compra de cañerías para la segunda etapa de “Gasoductos para el desarrollo”
La apertura de sobres en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario desde las 9 horas. A qué localidades afectará.
A través de Enerfe, la empresa de Gas y Energías Renovables de Santa Fe, la Casa Gris licita la compra de cañería destinada para las obras de este proyecto.
El acto en cuestión se desarrollará este 29 de mayo desde las 9 horas en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, sobre calle Santa Fe 1950.
A qué localidades afecta
En base a los anticipos desde el gobierno provincial, a través de la Ruta Provincial 20 se beneficiará a las localidades de Castelar, Crispi, Las Petacas, Schniffner, Landeta, Piamonte, María Susana, Bouquet, Montes de Oca y Tortugas.
En el caso de la Ruta Nacional 34, incluye a San Martín de las Escobas, Lucio V. López, Salto Grande, Totoras, Clason, San Genaro, Centeno, Las Bandurrias, Casas, Cañada Rosquín y San Martín de las Escobas.
El estado del Gasoducto Metropolitano
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, comunicó en las últimas semanas que avanza con esta obra energética de las más relevantes de los últimos años: el Gasoducto Metropolitano.
Se trata de una infraestructura estratégica que permitirá ampliar el acceso al gas natural y potenciar el desarrollo productivo de toda la región. Con impacto directo en 7 localidades (Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes), podrá llegar a más de 7 mil comercios e industrias, y alcanzar a 250 mil santafesinos.
La llegada del gas será “como muchas veces nos dicen en algunos lugares, igual a cuando llegó el tren, por el nivel de desarrollo que va a permitir contar con gas natural de red. En localidades donde toda la vida hubo gas, quizás no se dimensiona, pero pasar de garrafa a gas por red, es un cambio en producción y en calidad de vida, y eso nos propusimos con el gobernador Maximiliano Pullaro” señaló el ministro Gustavo Puccini.