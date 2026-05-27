En el marco de la presentación de la 4° Ronda de Negocios que se realizó este miércoles en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas a empresas de colectivos por pasajes gratuitos de larga distancia y expresó preocupación por el impacto sobre el sistema de transporte.
Puccini presentó la 4° Ronda de Negocios y habló sobre la quita de subsidios al transporte
El ministro expresó preocupación por la deuda de Nación con empresas interurbanas y advirtió sobre el impacto económico de los cambios en beneficios sociales vinculados a los viajes de larga distancia.
Las declaraciones se dieron durante el lanzamiento del encuentro organizado por el Gobierno de Santa Fe junto a CAME e instituciones adheridas, que reunió a firmas del consumo masivo, la industria alimenticia, el sector maderero y del mueble para fortalecer cadenas de valor y generar oportunidades comerciales.
Santa Fe llevó un reclamo a Nación
Durante la actividad, Puccini señaló que la provincia ya trasladó formalmente el planteo a funcionarios nacionales por la situación del transporte interurbano. “Estamos preocupados y ocupándonos, porque estuvimos en Buenos Aires precisamente con el secretario de Transporte llevándole un reclamo provincial”, afirmó.
El ministro explicó que Santa Fe denuncia una deuda millonaria de Nación con las empresas del sector. “Tenemos casi 3000 millones de pesos de deuda con nuestras empresas de transporte interurbano”, sostuvo.
Además, advirtió que la falta de pagos de atributos sociales y subsidios impacta de lleno sobre las firmas prestadoras. “Eso pega en el bolsillo, en este caso del privado que tiene un transporte, porque el aumento del combustible golpea, porque los costos operativos suben y porque que te vayan retrasando eso nunca había pasado con Nación”, remarcó.
Preocupación por los recortes
La decisión del Gobierno nacional forma parte del esquema de desregulación del transporte automotor de pasajeros, que otorga mayor libertad a las compañías para definir tarifas, recorridos y horarios.
En ese contexto, Puccini cuestionó la distribución de recursos nacionales hacia las provincias y aseguró que la provincia no recibe aportes para el sistema interurbano. “Santa Fe recibe cero de Nación con lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros interurbanos y es injusto”, expresó.
El funcionario también sostuvo que existe una fuerte desigualdad en el reparto de fondos. “Nosotros aportamos con la ley de combustible más de 900.000 millones de pesos a Nación y en transporte, que debería volver por ley, no vuelve un peso”, indicó.
El pedido de una mirada federal
Puccini insistió en que la Nación debe revisar el esquema actual de financiamiento y sostuvo que la provincia hace esfuerzos para sostener beneficios vinculados al transporte. “Estos recortes por supuesto nos preocupan, nos ocupan, lo seguimos reclamando”, aseguró.
También destacó el aporte local a programas de movilidad. “Los santafesinos hacen un enorme esfuerzo con sus impuestos para que muchos fondos que recibimos vayan al transporte”, afirmó, al mencionar iniciativas como el boleto educativo y el boleto rural.
Finalmente, pidió una discusión más amplia sobre la distribución de recursos. “Es un tema que también Nación debe revisar para con las provincias en esa mirada federal”, concluyó.