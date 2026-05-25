Argentina vuelve a aparecer en el radar de los grandes fondos de inversión internacionales. Un informe elaborado por Grit Capital Group, firma especializada en mercados emergentes y estrategias financieras globales, planteó que el país podría ingresar en una etapa de fuerte expansión económica si logra consolidar el crecimiento energético, sostener el equilibrio macroeconómico y atraer inversiones.
Argentina busca consolidar un nuevo ciclo exportador impulsado por Vaca Muerta
Un informe de la firma internacional Grit Capital Group aseguró que Argentina atraviesa una transformación estructural impulsada por el sector energético y las exportaciones. El análisis compara el escenario actual con el boom petrolero que vivió Colombia entre 2009 y 2013 y advierte que el desafío estará en sostener la estabilidad económica y superar la incertidumbre política.
El trabajo fue elaborado por Walter Stoeppelwerth, Chief Investment Officer de la compañía y analista con experiencia en Argentina y Brasil. Allí se destaca especialmente el cambio estructural que comenzó a mostrar el sector energético argentino, acompañado por una mejora de los términos de intercambio, un aumento de las exportaciones y un fortalecimiento del superávit comercial.
Según el informe, el nuevo escenario empieza a modificar una de las restricciones históricas de la economía argentina: la escasez de divisas durante los ciclos de crecimiento. La expansión de Vaca Muerta, el avance de la infraestructura gasífera y la reducción de importaciones energéticas aparecen como factores determinantes en ese proceso.
El modelo colombiano como espejo económico
El análisis compara la situación argentina con el ciclo de crecimiento que experimentó Colombia entre 2009 y 2013, cuando el auge del petróleo, el carbón y la minería impulsó inversiones extranjeras, multiplicó exportaciones y fortaleció las cuentas fiscales del país vecino.
Durante ese período, Colombia incrementó significativamente la participación del sector energético y minero dentro de su Producto Bruto Interno, mientras que las inversiones externas pasaron de menos de 5.000 millones de dólares a más de 8.000 millones anuales.
Para Grit Capital, Argentina podría recorrer un camino similar si logra captar entre 7.000 y 8.000 millones de dólares anuales de Inversión Extranjera Directa. El informe incluso recomienda a los inversores mantener posiciones en títulos soberanos argentinos y aprovechar la volatilidad política como oportunidad financiera.
El documento sostiene que el país ya muestra señales concretas de fortalecimiento externo. En abril, el superávit comercial alcanzó los 2.711 millones de dólares, impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones energéticas y la fuerte caída de las importaciones de combustibles.
En paralelo, también se registró una mejora importante en las exportaciones industriales y agroindustriales. Las Manufacturas de Origen Industrial crecieron más de 43% interanual, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario mantuvieron una expansión sostenida, con la soja y sus derivados como principal motor.
Energía, dólares y el desafío político
Uno de los puntos más fuertes del informe está vinculado al sector energético. En abril, las exportaciones de energía representaron el 17,4% del total nacional y generaron un superávit superior a los 1.200 millones de dólares.
La firma proyecta que, cuando finalicen las obras del Gasoducto Perito Moreno II previstas para 2027, las importaciones energéticas dejarán de ser un problema estructural para la economía argentina. Esa situación modificaría profundamente la balanza de pagos y permitiría sostener períodos de crecimiento con menor presión sobre las reservas.
El reporte también destaca el reciente ritmo de compra de dólares del Banco Central y el incremento en la liquidación de divisas del sector agroexportador, que en mayo promedió unos 160 millones de dólares diarios.
Sin embargo, el documento advierte que el escenario favorable dependerá de varios factores sensibles. Entre ellos aparecen la necesidad de preservar competitividad cambiaria, sostener la disciplina fiscal y monetaria y reducir la incertidumbre política.
El propio informe menciona el “circo político” argentino como uno de los principales riesgos para consolidar un proceso de crecimiento sostenido. Aun así, considera que el potencial energético argentino sigue despertando interés en los mercados internacionales.
El antecedente colombiano también deja advertencias. El fuerte crecimiento del sector extractivo generó desequilibrios en otras actividades económicas, especialmente en la industria y la agricultura, un fenómeno conocido como “enfermedad holandesa”. Además, el impacto sobre el empleo directo fue más limitado que el crecimiento macroeconómico general.
En Argentina, algunos analistas ya plantean debates similares alrededor del peso creciente de Vaca Muerta dentro del esquema productivo nacional. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la energía se convierta en el principal motor exportador y en una fuente clave de ingreso de dólares para estabilizar la economía.