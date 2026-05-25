Economía y energía

Argentina busca consolidar un nuevo ciclo exportador impulsado por Vaca Muerta

Un informe de la firma internacional Grit Capital Group aseguró que Argentina atraviesa una transformación estructural impulsada por el sector energético y las exportaciones. El análisis compara el escenario actual con el boom petrolero que vivió Colombia entre 2009 y 2013 y advierte que el desafío estará en sostener la estabilidad económica y superar la incertidumbre política.