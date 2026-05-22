172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Milei anunció una baja de retenciones y destacó el récord exportador del sector agropecuario

El presidente informó este jueves la medida que beneficia a la producción de trigo y cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de 2026. Además, indicó que desde enero de 2027, y según la recaudación, se reducirá de manera gradual la carga impositiva sobre la soja entre un cuarto y medio punto por mes hasta 2028.