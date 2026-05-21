El Directorio Ejecutivo del FMI completó la segunda revisión del acuerdo de 48 meses con la Argentina. “El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”.
El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina
El organismo reconoció que la incertidumbre política del año pasado “afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa”. Advirtió la necesidad de sostener la suba de reservas, reconoció las anclas del modelo y pidió "mitigar los costos de ajuste a corto plazo".
El reporte oficial del organismo se conoció en la tarde-noche de este jueves. La decisión del Consejo libera aproximadamente US$1.000 millones (0.800 millones de DEG), en el marco del acuerdo EFF (de Facilidades Extendidas) por unos US$21.000 millones (15.267 millones de DEG) aprobado el 11 de abril de 2025.
“Esto representa un nuevo hito en el marco del programa, cuyo objetivo es consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible impulsado por el sector privado”, expuso el organismo en un comunicado.
El Directorio Ejecutivo evaluó que la implementación del programa se ha mantenido sólida, reflejando políticas prudentes y ajustes al marco normativo, a pesar de un contexto global y nacional más complejo.
Un “waiver” por las reservas
“Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos”.
La decisión del Consejo eleva el total de desembolsos del acuerdo hasta US$15.800 millones (11.452 millones de DEG). Tras el debate del Consejo Ejecutivo sobre Argentina, Kristalina Georgieva señaló que “las autoridades argentinas han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo.
“La creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”, expuso la directora del organismo.
Compromisos sostenidos
Señaló que “las autoridades mantienen su compromiso de preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado, que impulse la desinflación, al tiempo que fortalezca la sostenibilidad externa y fomente el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”.
El ancla fiscal, la contención del gasto, “las reformas para mejorar la equidad y la eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones”, son señalados por Georgieva como parte del compromiso con el gobierno. Apuntó que son medidas “esenciales para mantener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario”.
Señala además la necesidad de “medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación de crédito”. Y reclama “fortalecer los marcos regulatorios y de supervisión para apoyar la profundización del mercado de capitales y, a la vez, contener las vulnerabilidades financieras”.
“Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes.
"Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento.”
Por último Georgieva apuntó que “una comunicación clara de las políticas, junto con un apoyo social bien dirigido para mitigar los costos de ajuste a corto plazo, será fundamental para mantener la continuidad de las políticas y el respaldo social al programa de reformas de Argentina”.