Desembolso de US$1.000 millones

El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina

El organismo reconoció que la incertidumbre política del año pasado “afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa”. Advirtió la necesidad de sostener la suba de reservas, reconoció las anclas del modelo y pidió "mitigar los costos de ajuste a corto plazo".