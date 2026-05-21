La encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria manufacturera del INDEC refleja una visión mayoritariamente cautelosa sobre el desempeño de la producción y la demanda.
Las industrias son "cautelosas" con sus expectativas hacia julio
La encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria manufacturera del INDEC revela que la incertidumbre económica y los problemas financieros son obstáculos para el 7,3% y 4,8% de las empresas, respectivamente.
De acuerdo al informe, publicado este jueves en simultáneo con el EMAE, el 51,8% de las empresas señalan específicamente una demanda interna insuficiente como el factor más importante y limitante.
En esa línea los empresarios de la Argentina suman la competencia de productos importados, que representa el segundo mayor obstáculo, afectando al 11,0% de las industrias. La incertidumbre económica es mencionada por el 7,3% de los participantes y los problemas financieros afectan al 4,8% del sector.
A su vez, la demanda externa insuficiente afecta al 4,3% de las empresa encuestadas, mientras que la escasez de materias primas, insumos o componentes representa un límite para el 4,2% de las empresas.
En menor medida, existen otros factores que también imponen restricciones, aunque con una incidencia mucho más baja, como la falta de equipo adecuado (2,8%), la escasez de mano de obra calificada (1,8%), las leyes económicas poco claras (0,6%), la escasez de energía (0,4%) y la escasez de mano de obra en general (0,3%).
Cabe destacar que un 6,3% de los empresarios de la industria manufacturera indicó que actualmente ningún factor limita su capacidad para aumentar la producción.
Sobre la mesa
La publicación del INDEC llega tras la reunión de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
Al Palacio de Hacienda llevaron sus preocupaciones por “la demora en la reactivación” que afecta a vastos sectores del tejido industrial, en particular a las pymes e insistieron en señalar las que consideran “distorsiones en materia tributaria, financiera, logística y laboral” que impiden un mejor desempeño de la actividad.
Una de las propuestas novedosas puestas sobre la mesa de discusión por parte de los dirigentes industriales en materia tributaria es que, en un contexto de reducción gradual de impuestos acompañada por la consolidación fiscal, la generación de recursos y el crecimiento económico” se discuta la posibilidad de alcanzar “un nuevo consenso fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para la baja de impuestos para la industria, a fin de darle mayor competitividad”.