La industria metalúrgica tuvo en abril una nueva retracción interanual del 4,3%; el uso de la capacidad instalada se mantiene en torno del 40%, 6 puntos menos que en el mismo mes del año pasado, que es una de las más bajas de los últimos tiempos; 5 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses y el empleo registró una caída interanual de -2,3% y -0,1% con respecto al mes anterior.
La industria metalúrgica no encuentra piso y sumó en abril una nueva caída
Se retrajo 4,3% en términos interanuales y 1,3% comparado con marzo. De cada 10 máquinas, 6 están paradas.
Estos son algunos de los datos que contiene el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) para el cuarto mes del año para el sector que acumula en el primer cuatrimestre del año una caída de -6,2% en los primeros cuatro meses de 2026.
El comportamiento de los distintos sectores sigue siendo contractivo, con la mayoría de los sectores a la baja: Fundición (-13,6%) Otros Productos de Metal (-5,7%), Equipamiento Médico (-5,6%), Bienes de Capital (-4,8%), Equipo Eléctrico (-4,5%) y Autopartes (-1,7%) registraron caídas interanuales persistentes. Sólo Maquinaria Agrícola (5,1%), y Carrocerías y Remolques (3,9%).
Respecto de los niveles de actividad por provincias, la contracción más importante se registró en Buenos Aires (-5,1%) mientras que la más leve la tuvo Mendoza (-0,6%). El resto también tuvieron caídas de la actividad: Córdoba (-3,7%), Entre Ríos (-4,7%) y Santa Fe (-0,9%).
El relevamiento del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) hace un análisis del comportamiento de las distintas cadenas de valor que integran el sector, de las cuales solo las vinculadas a la Agrícola tuvo un registro positivo (+2,1%), mientras que continuaron mostrando resultados negativos Alimentos y bebidas (-6,6%), Consumo Final (-5,8%), Construcción (-4,5%), Petróleo y Gas (-3,8%), Automotriz (-3,8%), Energía Eléctrica (-3,2%), y Minería (-1,4%).
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector, porque no nos tenemos que olvidar que el año 2025 contra el año 2024 también había dado una caída. O sea, estamos midiendo caída tras caída”.
En esa línea, sostuvo que “la demanda continúa en niveles bajos en la mayoría de los sectores y las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. Este escenario tiene un impacto directo sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.