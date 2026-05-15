El empleo asalariado argentino registrado frenó en febrero la caída que llevaba nueve meses consecutivos ya que se crearon 8.336 puestos de trabajo, casi el 70% en el sector público (5.720 trabajadores), mientras que el sector privado registrado apenas creció el 0,02% (965 trabajadores).
El empleo formal argentino tuvo una leve recuperación en febrero
Se crearon poco más de 8.336 puestos de trabajo, casi el 70% en el sector público. Desde la asunción de Javier Milei y hasta febrero de 2026 se han perdido 23.417 empresas.
Contra noviembre de 2023, la caída es de 290.059 trabajadores registrados, pero con un aumento de los aportantes del Monotributo de 172.624 personas. La población con trabajo registrado en el país alcanzó en febrero de 2026 los 12,879 millones de personas, - 0,1% que en el mismo mes del año anterior.
Los datos difundidos por la secretaria de Trabajo de la Nación en base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) también muestran un buen desempeño en el rubro Casas Particulares que sumó 1.651 trabajadores y el Monotributo que registró un aumento de 5.856 aportantes en febrero de este año.
De acuerdo con el análisis del Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, Luis Campos, “a nivel sectorial en febrero continuó el retroceso del empleo en la industria y en el comercio, pero creció en los servicios a empresas y servicios culturales”. En el caso de la industria “la caída sigue siendo generalizada y la cantidad de trabajadores está en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, con la excepción de 2019 y la pandemia”.
La situación en Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, el empleo registrado tuvo una mínima caída del 0,2% tanto en términos anuales como intermensuales, unos mil trabajadores menos en febrero de 2026 que en el mismo mes del año pasado y 100 más que en enero de 2026, de acuerdo con los datos del SIPA, y sigue sin poder recuperar los más de 15 mil que se destruyeron desde diciembre de 2023.
En términos interanuales, las provincias con crecimiento del empleo registrado fueron Río Negro (+3,2%), La Rioja (+2,9%), Neuquén (+2,4%), San Juan (1,6%) y Santiago del Estero (+0,4%). Por el contrario, las mayores caídas del empleo se observaron en Tierra del Fuego (-9,2%), Chubut (-7,2%), Santa Cruz (-7,2%), Corrientes (-4,6%), Misiones (-4,5%) y Chaco (-4,3%).
Menos unidades productivas
Sobre la cantidad de establecimientos productivos perdido entre febrero de 2026 y enero del mismo año, Agricultura tiene 391 menos, Comercio 331, Transporte y Almacenamiento 294, Industria 179, Construcción 142 y Servicios profesionales científicos y técnicos 94.
Compensaron estas pérdidas Hoteles y Restaurantes con 1.083 establecimiento nuevos en un año y 8.648 empleados más, Administración Pública con 28 unidades más y Minas y Canteras con 2 nuevas empresas y 1.052 empleados nuevos.
En tanto el sector financiero, otro de los ganadores del modelo económico, tiene registrado 9.490 empleos y 34 establecimientos menos que en enero de 2026.
Desde la asunción de Javier Milei y hasta febrero de 2026 el sistema ha perdido 23.417 empresas y 310.930 trabajadores.