El presupuesto nacional ejecutad para el sector de Ciencia y Tecnología fue en el primer cuatrimestre del año un 7,2% menor que en 2025 y se suma a las caídas del 30,2% del año 2024 y del 16,4% de 2025, de acuerdo con un informe difundido por el grupo Grupo EPC (economía, política, ciencia), que, en un escenario optimista, estima una reducción en términos reales del 10,4% para 2026 que, de concretarse, acumulará tres caídas consecutivas de dos dígitos.
El presupuesto de Ciencia y Técnica se redujo un 7,2% en el cuatrimestre
La proyección para este año es un 47,7% por debajo del ejecutado de 2023, de acuerdo con un informe del Grupo EPC. Los salarios siguieron perdiendo contra la inflación (entre -40,3% y -32,0%, depende el sector u organismo) desde noviembre de 2023.
La ejecución presupuestaria acumulada en el primer cuatrimestre de 2026. se encuentra 39,3% por debajo del mismo período de 2023, indica el informe que elaboran mensualmente un grupo de investigadores, analistas y consultores con experiencia en gestión de políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estima que, tras alcanzar un piso el 0,17% del PBI en 2025, tendrá un deterioro adicional proyectado para este año que perforará el 0,15% (sería de -0,149%) considernado la dinámica de ejecución al mes de abril de 2026.
Los comparativos del informe son abrumadores y muestran el impacto de las políticas de demolición sobre el sistema científico tecnológico argentino de las políticas del gobierno nacional que, comparado con 2023, va a mostrar una caída de casi 47,7% y de 55,7% comparado con el máximo que se alcanzó en 2015.
En el caso del Conicet, la institución más importante del sistema, se proyecta una reducción del presupuesto del 7,3% real en 2026, lo que implica un retroceso de 34,5 puntos en tres años y ubicándose a 36,7 puntos reales de su presupuesto de 2015. A este resultado se llega aún considerando que durante el año se le darán ampliaciones presupuestarias para hacer frente al pago de los salarios.
La ejecución del primer cuatrimestre del año comparado con el mismo período de 2025, continúa con gran mayoría de retrocesos: CONAE (-38,4%), INA (-37,4%) y Agencia IDI (-24,5%) encabezan las bajas. INTA (-13,4%), CONICET (-7,5%), INTI (-7,5%) y CNEA (-6,9%) muestran importantes caídas reales en el primer cuatrimestre.
De acuerdo con el informe, el 66,5% de lo ejecutado en el sistema de ciencia y técnica son sueldos, en un contexto donde la masa salarial cayó un 8,0% en el acumulado en el cuatrimestre. Las becas y servicios no personales subieron un 3,1%. La inversión real en bienes de uso (+10,3%) y de consumo (73,4%) se incrementan respecto de 2025. Al término del primer cuatrimestre es notable el nivel de deuda flotante: 43,3% de las transferencias y en torno al 20% en los restantes incisos no salariales.
Analizada por provincias, la ejecución del presupuesto Ciencia y Tecnología tuvo una caída promedio de acumulada en el primer cuatrimestre de 2026 del 39,3% comparado con el mismo período de 2023. La provincia donde más se retrajo fue Neuquén (-75,5%), La Rioja (-57,9%) y Tierra del Fuego (-53,4%) mientras que donde menos cayó fue en Mendoa (-31.1%), Río Negro (-31,6%) y Chubut (-33,5%). En la provincia de Santa Fe el retroceso promedio fue de (-38,2%).