Mínimos históricos

El presupuesto de Ciencia y Técnica se redujo un 7,2% en el cuatrimestre

La proyección para este año es un 47,7% por debajo del ejecutado de 2023, de acuerdo con un informe del Grupo EPC. Los salarios siguieron perdiendo contra la inflación (entre -40,3% y -32,0%, depende el sector u organismo) desde noviembre de 2023.