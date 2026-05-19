Los ingresos extraordinarios provenientes de la privatización de la gestión de las represas del Comahue impulsaron los ingresos no tributarios. Eso evitó una caída más abrupta del superávit financiero durante el primer cuatrimestre de 2026.
El superávit nacional se achica a pesar del ingreso de recursos por concesiones
Se redujeron los ingresos tributarios y gasto primario, a pesar de fuertes subidas en las partidas destinadas a energía y capital. Se redujeron las transferencias a provincias y universidades, que sufrieron reducciones severas.
Así lo destaca un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que señala que -incluyendo esos ingresos extraordinarios- el superávit financiero se ubicó en $2.124.563 millones, lo que representa una baja real interanual del 18,4%.
Sin embargo, al excluir los fondos generados por esta privatización, el superávit financiero habría sufrido un fuerte descenso del 62% en términos reales interanuales, cayendo hasta los $989.003 millones.
Si se toma en cuenta sólo el superávit primario, el beneficio con las privatizaciones durante el primer cuatrimestre de 2026 alcanzó los $6.494.085 millones, lo que representó una baja real interanual del 11,2%. Al excluir el recurso, el balance es positivo en $5.359.000 millones, lo que supone un descenso real interanual mucho más profundo, alcanzando una caída del 26,7%.
Para el centro de estudios que dirige Nadin Argañaraz, desde enero hasta abril inclusive, los ingresos tributarios registraron un descenso en términos reales del 7,1% en comparación con el mismo período de 2025.
Esta importante caída real interanual fue tan profunda que no logró ser compensada por el aumento del 33% en los ingresos no tributarios (impulsados por los fondos de la privatización de las represas que mencionamos anteriormente), lo que provocó que los ingresos totales del cuatrimestre cerraran con una baja real interanual del 4,3%.
Más recortes en el ajuste
Con menores recursos, en el período bajo análisis, Iaraf destaca que el gasto primario nacional registró un descenso real interanual del 3,3%. Esta evolución general es el resultado de un comportamiento mixto en sus componentes, ya que 5 rubros del gasto experimentaron subas y 11 registraron bajas.
Los gastos que mostraron incrementos en términos reales fueron los subsidios a la energía, con un fuerte aumento del 106,5%; otros gastos corrientes (+18,2%); gastos de capital destinados a provincias (+15,1%); las jubilaciones y pensiones (+2,6%) -un rubro fundamental ya que representa cerca del 41% del total del gasto primario- y la Asignación Universal para Protección Social (+0,6%).
Por el contrario, los componentes que sufrieron las caídas más pronunciadas fueron los subsidios a otras funciones (-93,7%); las transferencias corrientes a provincias (-42,4%) y otros programas sociales (-27,5%).
La incidencia de los intereses
Siempre según el reporte del Iaraf, el comportamiento del gasto en intereses muestra una marcada diferencia al comparar el mes aislado de abril con el acumulado de los primeros cuatro meses del año.
Por un lado, durante el mes de abril de 2026, el gasto en intereses registró una suba del 0,7% en términos reales interanuales. En contraste, al observar el acumulado del primer cuatrimestre del año, esta partida experimentó una baja real interanual del 7,2%.
Cabe destacar que en ambas mediciones se excluye el pago de intereses capitalizados, los cuales se registran por debajo de la línea presupuestaria.
Esta reducción del gasto en intereses durante el cuatrimestre contribuyó a aliviar la presión sobre las cuentas públicas, permitiendo que la caída del superávit financiero acumulado fuera mucho menos severa que la fuerte contracción observada específicamente durante el mes de abril.
Cabe destacar que los intereses capitalizados son aquellos que, en lugar de pagarse en efectivo al momento de su vencimiento, se suman al monto del capital original (la deuda original crece). Que estén registrados debajo de la línea significa que no impactan el gasto corriente del mes, sino que se asientan directamente como un aumento en el stock de la deuda pública.