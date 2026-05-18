El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año por la coparticipación federal.
Buenos Aires acordó con la Nación el pago de la deuda por coparticipación acumulada en 2025
La Ciudad recibirá bonos con vencimiento a siete meses para cancelar los fondos adeudados desde el año pasado, tras un acuerdo con el Ministerio de Economía.
El entendimiento fue confirmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y contempla la transferencia de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses para regularizar los pagos pendientes.
Qué incluye el acuerdo con la Nación
Según trascendió, la deuda acumulada desde 2025 ronda los 800.000 millones de pesos y será cancelada mediante bonos en pesos de corto plazo.
“Después de meses de trabajo conjunto y diálogo permanente con el ministro Luis Caputo logramos avanzar en una solución concreta”, expresó Jorge Macri tras oficializar el acuerdo.
Desde la Ciudad aclararon que el entendimiento solamente contempla la deuda reciente y no incluye el reclamo histórico originado durante el gobierno de Alberto Fernández.
El origen del conflicto por la coparticipación
La disputa comenzó en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo mediante decreto el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires.
Posteriormente, el Congreso aprobó una ley que redujo aún más el coeficiente asignado a la Capital Federal, lo que derivó en un reclamo judicial impulsado por la administración porteña.
La Corte Suprema finalmente falló a favor de la Ciudad y ordenó elevar el porcentaje de distribución al 2,95 %, aunque el conflicto por los pagos continuó durante los años siguientes.
Los pagos se frenaron en 2025
En septiembre de 2024 ambas partes habían alcanzado un acuerdo supervisado judicialmente para normalizar las transferencias.
Durante los primeros meses el Gobierno cumplió con los envíos, pero desde julio comenzaron las demoras y se acumuló una nueva deuda que motivó las negociaciones actuales.
Ese atraso derivó en nuevas reuniones técnicas y políticas entre funcionarios nacionales y porteños para destrabar la situación financiera.
La deuda histórica sigue abierta
El acuerdo anunciado este lunes no contempla el reclamo que la Ciudad mantiene por unos 6.000 millones de dólares vinculados a la reducción de fondos desde 2020.
Desde la administración porteña indicaron que continuarán evaluando alternativas judiciales y administrativas para intentar recuperar esos recursos.
La transferencia de bonos acordada ahora apunta únicamente a cancelar el pasivo generado por las demoras posteriores al entendimiento firmado en 2024.