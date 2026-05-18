Expectativas micro

Milei espera en mayo empezar a contar otra historia

La inflación de abril mostró alimentos más calmos, combustibles contenidos y tarifas administradas, pero todavía con el bolsillo apretando. El Gobierno insiste que "lo peor ya pasó" y vienen "los mejores 20 meses". Ahora necesita que la realidad acompañe una narrativa que volvió a ponerse a prueba.